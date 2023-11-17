МТС отменят плату за раздачу интернета до конца февраля 2024 года

В конце октября оператор открыто выступил против принудительной меры. По словам его представителей, в случае ее введения стоимость трафика для всех тарифов должна будет возрасти, а рядовые абоненты — платить за абонентов, которые активно раздают трафик. Однако уже в начале ноября компания согласилась выполнить требование ФАС.