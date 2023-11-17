МТС отменят плату за раздачу интернета до конца февраля 2024 года

В МТС заявили, что будут отменять плату за раздачу интернета поэтапно до конца февраля 2024 года. Такой большой промежуток оператор объяснил необходимостью доработать IT-системы.
18 сентября ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Все, кроме МТС, согласились выполнить требование.
В конце октября оператор открыто выступил против принудительной меры. По словам его представителей, в случае ее введения стоимость трафика для всех тарифов должна будет возрасти, а рядовые абоненты — платить за абонентов, которые активно раздают трафик. Однако уже в начале ноября компания согласилась выполнить требование ФАС.
После новости о поэтапной отмене платы за раздачу интернета ФАС продлила сроки исполнения вынесенного ранее предупреждения для компании «с учетом сроков на техническую реализацию».
«Служба обращает внимание, что раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить», — заявили в ФАС и подчеркнули, что отмена платной раздачи трафика не будет являться основанием для повышения тарифов.