МТС отменит плату за раздачу интернета

В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции из‑за повышения цен на услуги связи. В начале года оператор увеличил их на 9,5% для более чем 28 млн абонентов из‑за «удорожания собственных затрат». Регулятор посчитал, что повышение стоимости было необоснованным.