МТС отменит плату за раздачу интернета

Нововведение оператор объясняет «созданием наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов».
Когда именно раздача интернета станет бесплатной, пока неизвестно — компания объясняет это техническими особенностями реализации функции и говорит, что на это может потребоваться некоторое время.
Также МТС не уточняет, коснется ли это безлимитных тарифов.
18 сентября Федеральная антимонопольная служба потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Тогда все, кроме МТС, согласились выполнить требование.
В конце октября оператор открыто выступил против принудительной меры. По словам его представителей, в случае ее введения стоимость трафика для всех тарифов должна будет возрасти, а рядовые абоненты — платить за абонентов, которые активно раздают трафик.
В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции из‑за повышения цен на услуги связи. В начале года оператор увеличил их на 9,5% для более чем 28 млн абонентов из‑за «удорожания собственных затрат». Регулятор посчитал, что повышение стоимости было необоснованным.