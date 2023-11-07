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МТС отменит плату за раздачу интернета

Максим Саблин
Сегодня в 13:38

МТС все-таки отменит плату за раздачу интернет-трафика, сообщил оператор ТАСС. Изменения коснутся тарифов с предоплаченными пакетами интернета.

Нововведение оператор объясняет «созданием наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов».

Когда именно раздача интернета станет бесплатной, пока неизвестно — компания объясняет это техническими особенностями реализации функции и говорит, что на это может потребоваться некоторое время.

Также МТС не уточняет, коснется ли это безлимитных тарифов.

18 сентября Федеральная антимонопольная служба потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Тогда все, кроме МТС, согласились выполнить требование.

В конце октября оператор открыто выступил против принудительной меры. По словам его представителей, в случае ее введения стоимость трафика для всех тарифов должна будет возрасти, а рядовые абоненты — платить за абонентов, которые активно раздают трафик.

В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции из‑за повышения цен на услуги связи. В начале года оператор увеличил их на 9,5% для более чем 28 млн абонентов из‑за «удорожания собственных затрат». Регулятор посчитал, что повышение стоимости было необоснованным.

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