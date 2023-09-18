Реклама
Новости

МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 обязали сделать бесплатной раздачу трафика

Виктория Шанина
Сегодня в 13:54

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом пишет «Интерфакс».

ФАС взялась за эту историю, после того как получила большое количество жалоб от абонентов. Служба установила, что операторы навязывают «невыгодные условия» клиентам и тем самым нарушают антимонопольное законодательство.

Четыре перечисленных оператора получили предупреждения о том, что им следует прекратить брать оплату за раздачу трафика. На это у них есть один месяц, в противном случае ФАС возбудит против компаний дела о нарушении закона «О защите конкуренции».

В службе уточнили, что уже направляли МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 запросы для уточнения всех деталей и обстоятельств в августе этого года. Однако ФАС не получила в ответ «достаточного экономического, технологического‑либо иного обоснования».

расскажите друзьям
теги
Tele2МТСМегафонФАС России
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»