МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 обязали сделать бесплатной раздачу трафика

ФАС взялась за эту историю, после того как получила большое количество жалоб от абонентов. Служба установила, что операторы навязывают «невыгодные условия» клиентам и тем самым нарушают антимонопольное законодательство.
Четыре перечисленных оператора получили предупреждения о том, что им следует прекратить брать оплату за раздачу трафика. На это у них есть один месяц, в противном случае ФАС возбудит против компаний дела о нарушении закона «О защите конкуренции».
В службе уточнили, что уже направляли МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 запросы для уточнения всех деталей и обстоятельств в августе этого года. Однако ФАС не получила в ответ «достаточного экономического, технологического‑либо иного обоснования».