МТС повысит плату за все тарифы, если согласится на бесплатную раздачу интернета с телефона

Тарифы на мобильную связь МТС рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, а для ноутбуков и настольных компьютеров, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов, пояснили там. «Операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — добавили в компании.