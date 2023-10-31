МТС повысит плату за все тарифы, если согласится на бесплатную раздачу интернета с телефона

МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств и не согласен с требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить ее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Тарифы на мобильную связь МТС рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, а для ноутбуков и настольных компьютеров, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов, пояснили там. «Операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — добавили в компании.
В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции из‑за повышения цен на услуги связи. В начале года оператор увеличил их на 9,5% для более 28 млн абонентов из‑за «удорожания собственных затрат». Регулятор посчитал, что повышение стоимости было необоснованным.