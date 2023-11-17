Тиктокеры собирают деньги на гуманитарную помощь через «арбузный» фильтр. Что это такое?

«Арбузный» фильтр создала пользовательница Журдан Джонсон под ником @xojourdanlouise. «Я участвую в программе Effect Creator Rewards — по сути, это аналог фонда творчества, но для создателей эффектов. Это позволяет мне зарабатывать деньги за каждое опубликованное уникальное видео с использованием моих работ. Я создала этот „фильтр добра“ и буду жертвовать заработанные вознаграждения благотворительным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Я знаю, что многие из нас не знают, как помочь, но это может быть так же просто, как опубликовать видео с этим фильтром», — написала она.