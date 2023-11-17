Тиктокеры собирают деньги на гуманитарную помощь через «арбузный» фильтр. Что это такое?

Тиктокеры выкладывают ролики с фильтром «Арбуз», чтобы собрать деньги для пострадавших в секторе Газа. Тренд подхватили другие пользователи, которые с помощью разных эффектов начали призывать к сбору средств, в том числе в поддержку Израиля.
Главный элемент эффекта — арбузная долька. Тиктокеры водят пальцем по экрану, перемещая арбуз по зигзагообразной линии с рассыпанными семенами, которые нужно собрать. После этого на экране появляются большие арбузные дольки. На протяжении всего видео звучит отрывок из песни Lorde «Team» в исполнении палестино-канадской певицы Немахсис.
Эмодзи арбузной дольки с недавнего времени символизирует поддержку и солидарность с Палестиной, а сам арбуз используют в этом значении со времен Шестидневной войны. Как пишет Time, дополнительный смысл у него появился после того, как Израиль запретил публичную демонстрацию палестинского флага, который своими цветами — красным, черным, белым и зеленым — напоминает арбуз.
«Арбузный» фильтр создала пользовательница Журдан Джонсон под ником @xojourdanlouise. «Я участвую в программе Effect Creator Rewards — по сути, это аналог фонда творчества, но для создателей эффектов. Это позволяет мне зарабатывать деньги за каждое опубликованное уникальное видео с использованием моих работ. Я создала этот „фильтр добра“ и буду жертвовать заработанные вознаграждения благотворительным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Я знаю, что многие из нас не знают, как помочь, но это может быть так же просто, как опубликовать видео с этим фильтром», — написала она.
«Фильтр добра» появился 6 ноября, а к 15-му числу набрал 6,2 млн использований — не без помощи известных инфлюэнсеров.
Система вознаграждения за использование фильтров работает с множеством условий. Чтобы рассчитывать на выплаты, нужно создать не менее пяти эффектов, три из которых использовались в разных видео по отдельности минимум 1000 раз. Создатели фильтров получают значки в зависимости от успешности: Джонсон имеет платиновый значок и статус «Лучший создатель эффектов».
Участники Effect Creator Rewards получают деньги за фильтры после того, как они наберут 200 тыс. публикаций в течение трех месяцев. При этом если ролики с эффектом с одного аккаунта были опубликованы несколько раз за день, то они считаются как один, поэтому имеет смысл выкладывать их в разные дни для счетчика применений. Максимальная выплата, которую можно получить за один эффект, составляет 14 тыс. долларов, а его создатели за месяц могут заработать не более 50 тыс. долларов.
Согласно методу подсчета Effect Creator Rewards, «арбузный» фильтр применили 4,5 млн раз (хотя в общем счете — более 6 млн), и Джонсон получает за его использование деньги. На данный момент тиктокерка заработала 12 442 доллара.
На волне успеха эффекта с арбузной долькой появились и другие тиктокеры, призывающие к использованию их фильтров для сбора денег, в том числе для благотворительных организаций в Израиле. Сама Джонсон планирует сделать еще несколько эффектов — в поддержку жителей Конго и Судана.
Некоторые пользователи отмечают, что многие используют этот фильтр для пиара сомнительных инициатив или спонсирования собственных проектов. Другие напомнили о сообщениях благотворителей и палестинцев о том, что выделенную помощь не пропускают через границы.
Создательница «арбузного» фильтра Джонсон предупредила людей о своих подражателях и даже придумала способ, как не использовать чужой эффект. По словам девушки, она держит связь с сотрудниками гуманитарных организаций и медработниками в секторе Газа, которые помогают ей решить, куда именно направить деньги. Джонсон отметила потенциал соцсетей и их возможностей, но в то же время выразила опасения из‑за большого количества злоумышленников.
«Это очень антиутопично, что инфлюэнсерам потребовался „арбузный“ фильтр для демонстрации поддержки Палестине», — написал пользователь X Didu. Другой же заметил, что это также слишком просто: «Они играют в быструю игру на несколько секунд, а затем занимаются своими делами… И никаких других публикаций по этой проблеме вообще. Но они получают тысячи комментариев, восхваляющих их за самый минимум».
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики группировки вторглись в южные регионы Израиля. Члены ХАМАС расстреливали мирных жителей и забрали в заложники более 240 человек. По подсчетам израильской стороны, погибли около 1200 человек. В ответ военные Израиля вошли в сектор Газа для борьбы с ХАМАС, начав бомбардировку города.
13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. «Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству», — сказал он.
14 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о гибели 11,5 тыс. человек в секторе Газа с момента нападения ХАМАС на Израиль. В Детском фонде ООН заявили, что многие дети в Газе пропали без вести или оказались под обломками зданий в ходе бомбардировок израильской армии, более 4600 погибли и еще 9000 получили ранения.