BadComedian заметил, что из «Вампиров средней полосы» вырезали сцену с фразой «Юра, мы все ********»

Сцену с граффити «Юра, мы все ******** [упустили]» вырезали из эпизода сериала «Вампиры средней полосы», обратил внимание блогер BadComedian. Он собирался использовать этот фрагмент в своем новом обзоре, но не нашел.
Евгений Баженов (настоящее имя BadComedian) купил подписку на стриминг Start и начал искать нужную сцену. В ней подростки рисуют граффити на стене, их ловит следящий за порядком в городе Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов). Он видит, что «вандалята» нарисовали портрет Юрия Гагарина и известную фразу о разочаровании в действительности, с которой Вернидубович соглашается и дописывает сам.
«Роскомпозор, конечно, случался, с тем же фильмом „Айта“, но не с заезженным мемом же! Иду на низость и скачиваю в хорошем качестве у людей, что в морях и с ромом под черным флагом… И там тоже этой сцены нет. Серия идет, как и на легальном сайте, 54 минуты 33 секунды. Нахожу раздачу в плохом качестве, которую организовали в самом начале проката сериала. Скачиваю нужную серию — и (внезапно!) хронометраж отличается: 55 минут и 7 секунд, и сцена с шуткой про Гагарина там есть», — написал BadComedian. Этот фрагмент можно найти на ютубе, о чем тоже сообщил блогер.
Баженов отметил, что сцены вырезали не только Start, но и «Кинопоиск» и Wink. Сцену из сериала блогер хотел использовать в обзоре на «Вызов» Клима Шипенко.
«Вампиры средней полосы» — комедийный детективно-мистический сериал, премьера которого на сервисе Start состоялась в марте 2021 года. Главные роли исполнили Юрий Стоянов, Михаил Гаврилов и Артем Ткаченко. На данный момент вышло уже два сезона, в феврале шоу продлили на третий. В 2021 году кинокритик Никита Лаврецкий поместил первый сезон «Вампиров средней полосы» в список главных сериальных премьер.
В сентябре 2022 года украинскую актрису Екатерину Кузнецову, исполнившую в первом сезоне одну из главных ролей, заменили на российскую. Артистка осудила российскую военную операцию на территории Украины и решила не возвращаться в РФ.