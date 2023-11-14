BadComedian заметил, что из «Вампиров средней полосы» вырезали сцену с фразой «Юра, мы все ********»

«Роскомпозор, конечно, случался, с тем же фильмом „Айта“, но не с заезженным мемом же! Иду на низость и скачиваю в хорошем качестве у людей, что в морях и с ромом под черным флагом… И там тоже этой сцены нет. Серия идет, как и на легальном сайте, 54 минуты 33 секунды. Нахожу раздачу в плохом качестве, которую организовали в самом начале проката сериала. Скачиваю нужную серию — и (внезапно!) хронометраж отличается: 55 минут и 7 секунд, и сцена с шуткой про Гагарина там есть», — написал BadComedian. Этот фрагмент можно найти на ютубе, о чем тоже сообщил блогер.