Новые проекты Джосса Уидона, Сарика Андреасяна и Барри Дженкинса — рассказываем о главных сериальных премьерах весны-2021, которые стоят вашего внимания.

«Поколение» («Generation») 11 марта, HBO Max

Несколько современных школьников (квир-хайпбист, скромняга-бисексуал, мажорка из консервативной семьи, воспитанная парой геев гомофобка и т. д.) пытаются найти любовь и смысл жизни в стенах одной южнокалифорнийской школы. Раньше ансамблевые драмеди про подростков моментально было принято сравнивать с британским хитом «Молокососы», теперь первый приходящий на ум референс — «Эйфория». Произведенный, как и «Эйфория», концерном HBO, сериал «Поколение», на первый взгляд, не обладает собственной яркой идентичностью, но, кто знает, может быть, в будущем именно он станет таким же всеобъемлющим референсом для шоу о подростковой сексуальности. По крайней мере, создатель сериала — опытный постановщик памятных мелодрам Дэниел Барнз («Страшно красив» про современных красавицу и чудовище; «Пирог» с Дженнифер Энистон). «Единственный» («The One») 12 марта, Netflix

В недалеком будущем популярность набирает новая технология, позволяющая найти идеального романтического партнера при помощи семпла ДНК . Кажется, ни у кого нет настолько идеальных отношений, чтобы такая возможность не перевернула мир с ног на голову. То, что выглядит как не слишком оригинальная серия «Черного зеркала», на деле может перерасти в по-настоящему увлекательный триллер. Дело в том, что сценаристом новой научной фантастики «Единственный» выступает Говард Оверман — остроумный и опытный британский автор, когда‑то на подобном высоком концепте сделавший хит «Отбросы». «Чикатило» 18 марта, Okko

Последнее десятилетие существования СССР. Школьный учитель начинает с развращения малолетних, а заканчивает жестокими убийствами женщин и детей. Андрей Чикатило — самый печально известный маньяк в истории страны, поимка которого растянулась на долгие годы из‑за несовершенства следственной системы. Российский сериал про серийного убийцу Чикатило — вещь, которая неминуемо должна была случиться в эпоху стриминга. Трейлер сериала «Чикатило» обещает комбинацию сразу из нескольких хитов: триллера «Семь» (как и в случае с Кевином Спейси, имя актера, играющего маньяка, пока что не раскрывается ), готики «Настоящего детектива», чуткой исторической драмы «Чернобыль». Увы, здесь есть одна большая загвоздка: режиссером нового сериала выступил русский Уве Болл — Сарик Андреасян. «Вампиры средней полосы» 18 марта, Start

В Смоленске, городе в средней полосе России, оказывается, обитает вампирская коммуна в положении строгой конспирации (кровь пьют исключительно легально). Это их положение оказывается под угрозой, когда в местной березовой роще обнаруживаются обескровленные трупы. По описанию отечественный сериал «Вампиры средней полосы» звучит как вольный пересказ уже, кажется, классического мокьюментари «Чем мы заняты в тени», однако на деле все оказывается куда более серьезно и прозаично. Это скорее очередное купание в русской хтони, нежели ситком. Сериал сопровождали производственные проблемы, но это тот редкий случай, когда они, вероятно, пошли конечному продукту лишь на пользу. Дело в том, что в пилоте главную роль сыграл большой комик Юрий Стоянов, в самом сериале ее отдали Михаилу Ефремову, а после приговора суда Ефремову сняли сезон снова со Стояновым. Объяснять, почему именно артист, сыгравший Модеста в «Городке», — это больший козырь для любого вампирского драмеди, не будем: придет время и сами все увидите. «Сокол и Зимний Солдат» («The Falcon and the Winter Soldier») 19 марта, Disney+

Унаследовавший щит Капитана Америки супергерой Сокол (Энтони Маки) объединяет усилия с перевоспитанным суперзлодеем Зимним Солдатом (Себастьян Стэн), чтобы в очередной раз одолеть соковийского террориста Барона Земо (Даниель Брюль). «Сокол и Зимний Солдат» — второй сериал из вселенной «Марвел» на стриминге Disney+ после «ВандаВижен». На этот раз ожидать чего‑то столь же экстраординарного, как метаситком про женатую пару супергероев, не приходится — скорее речь идет о классической супергероике в духе фильмов о Капитане Америке. Понизить ожидания заставляет и постановщица Кари Скогланд, последние десять лет работавшая не над блокбастерами, а исключительно на телевидении. Впрочем, после года, начисто лишенного фильмов «Марвел», и такой недоблокбастер для малых экранов горячо приветствуется. «DOTA: Кровь дракона» («DOTA: Dragon’s Blood») 25 марта, Netflix

Праздник на улице геймеров, просидевших бесконечные ночи за «изи катками»: выходит экранизация онлайн-РПГ Dota 2 — пускай и не в виде голливудского блокбастера, а пока что лишь мультсериала на Netflix. Впрочем, и мультсериалу «DOTA: Кровь дракона», судя по всему, будет не отказать в зрелищности: за анимацию отвечает корейская студия Mir, ранее анимировавшая «Легенду о Корре», шоураннер — сценарист «Тора» и «Людей Икс» Эшли Миллер, а в сюжете, разумеется, присутствуют не только рыцари и принцессы, но и свирепые драконы. «Нерегулярные части» («The Irregulars») 26 марта, Netflix

Группа смышленых подростков, обитающих в районе Бейкер-стрит в викторианском Лондоне, расследуют очень странные дела с участием сверхъестественной нечисти, после чего тщеславный детектив-наркоман по фамилии Холмс собирает все лавры. Беспризорники с Бейкер-стрит появлялись в нескольких оригинальных романах Конан Дойла в качестве шпионов Шерлока, поэтому неудивительно, что рано или поздно пришел и их черед обзавестись собственным ревизионистским сериалом. «Нетфликс» вполне может рассчитывать на очередной хит, ведь создателем здесь числится Том Бидуэлл, съевший собаку как на реалистичных историях про подростков («Мой безумный дневник»), так и на фантастических приключениях (недооцененная адаптация «Обитателей холмов» 2018 года). «Happy End» 1 апреля, more.tv

Пара неоперенных провинциалов — «оторва» и «умник» в пресс-релизе — прибывают в Москву, где не придумывают ничего лучше, чем зарабатывать на жизнь съемками домашнего порно. Карьера вебкам-модели быстро идет в гору, а личные отношения молодых людей, несмотря на профессиональный успех, превращаются в ад. «Happy End» — это авторский сериал режиссера, сценариста и актера «Гоголь-центра» Евгения Сангаджиева, он в полноформатном кино дебютант, хотя снимал несколько отменных короткометражек. Впрочем, кому, как не дебютанту, рассказывать историю про явление вебкам-индустрии . Ведь эта индустрия при правильном угле зрения оказывается идеальным воплощением пресловутого духа времени. «Невероятные» («The Nevers») 11 апреля, HBO/«Амедиатека»

Группа молодых женщин, живущих в приюте для одаренных личностей в викторианской Англии, объединяют усилия, чтобы одолеть врагов из числа мужчин-аристократов и главарей уличных банд. «Невероятные» — первый проект Джосса Уидона со времен сиквела «Мстителей» шестилетней давности (досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера не в счет), и, кажется, на сей раз он решил сделать свою версию «Людей Икс» в костюмированном антураже. Уидон — создатель нескольких знаковых сериалов о сильных женщинах («Баффи — истребительница вампиров», «Кукольный дом»), однако его творческие таланты находятся в некотором противоречии с поведением в реальной жизни. Дело в том, что за последние месяцы несколько актеров и актрис успели обвинить режиссера в непрофессиональном поведении на съемочной площадке, а пост шоураннера «Невероятных» он успел покинуть. Это, разумеется, вовсе не означает, что сам сериал не удался. «Папа, перестань меня позорить!» («Dad Stop Embarrassing Me!») 14 апреля, Netflix

© Netflix

Отец-одиночка, управляющий косметическим бизнесом (Джейми Фокс), пытается совладать с озорной дочерью-подростком. Пожалуй, самая примечательная деталь нового семейного ситкома с «Нетфликса» «Папа, перестань меня позорить!» — это лауреат «Оскара» Джейми Фокс в главной роли и в качестве создателя (пресс-релиз, разумеется, упоминает, что сериал вдохновлен его отношениями с реальной дочерью). Фокс уже играл главную роль в долгоиграющем ситкоме «Шоу Джейми Фокса» более двадцати лет назад; шоураннером тогда тоже выступал Бентли Кайл Эванс. Поможет ли повторить или даже преумножить тот зрительский успех «Оскар» в кармане, еще предстоит выяснить. «Мейр из Исттауна» («The Mare of Easttown») 18 апреля, HBO/«Амедиатека»

Меланхоличная женщина-сыщик (Кейт Уинслет) занимается расследованием жестокого убийства в маленьком провинциальном городке. Ситуация осложняется участием еще одного окружного детектива (Эван Питерс) и тем, что дома главной героине приходится бодаться с дочерью-тинейджером и собственной мамой. «Мейр из Исттауна» — престижный детективный мини-сериал для взрослой аудитории, какие выходят только на кабельном канале HBO (ранее этот же канал выпускал «Острые предметы», «Большую маленькую ложь» и «Отыграть назад»). Кроме блестящего актерского состава ( компанию Кейт Уинслет составит, среди прочих, Гай Пирс ), сериал может похвастаться опытными авторами из сферы низкожанрового кино: сценаристом выступил Брэд Ингелсби («Из пекла»), а режиссером — Крейг Цобель («Охота»). 8-й ежегодный оскаровский спешел передачи «О кино» («The 8th Annual Live on Cinema Oscar Special») 25 апреля, Adult Swim

Спустя год после трагедии с массовым отравлением угарным газом на съемочной площадке развлекательно-познавательной передачи «О кино», самые непутевые телеведущие на планете Тим Хайдекер и Грегг Теркингтон вернутся, чтобы провести восьмой подряд прямой эфир, посвященный премии «Оскар». Для всех зрителей, которые устали от банальностей реальной церемонии награждения «Оскар», постироничные комики Хайдекер и Теркингтон уже почти десятилетие проводят собственную сатирическую трансляцию, деконструирующую миф о Голливуде со всем его блеском и мишурой. Какую концепцию на этот раз заготовили комики, не сообщается (в прошлый раз спешел включал в себя настоящую свадьбу и грим Джокера на одном из ведущих), но будьте уверены, что это будет дико и уморительно. «Берег москитов» («The Mosquito Coast») 30 апреля, Apple TV+

Гениальный изобретатель и по совместительству отец семейства (Джастин Теру) разочаровывается в современной жизни в Штатах и решает перевезти всю свою семью в латиноамериканские джунгли. Со временем действия героя все меньше начинают походить на осознанный выбор стиля жизни и все больше — на помешательство. Звезда «Оставленных» Джастин Теру возвращается с аналогичной ролью отца семейства на грани нервного срыва в экранизации романа своего дяди Пола Теру. «Берег москитов» уже имеет одну классическую экранизацию, снятую в 1980-е, и если с Харрисоном Фордом в главной роли Теру еще и мог бы потягаться, то у сценариста Нила Кросса («Лютер») против Пола Шредера, кажется, шансов мало. Не говоря уже о группе разнокалиберных телевизионных постановщиков, конкурирующих с самим Питером Уиром. С другой стороны, у телеадаптаций романов всегда есть один большой козырь в рукаве: при правильном подходе сам сериальный хронометраж заставляет зрителей проживать жизни героев как собственные. «Король шаманов» («Shaman King») Апрель, TV Tokyo

В нулевые годы мультсериал «Король шаманов», рассказывающий о сражающихся в одном турнире вселенского значения школьниках-медиумах, стал одним из первых аниме на отечественном телевидении. Для миллениалов, заставших это время, грядущий ремейк станет идеальной ностальгической бомбой, а для всех остальных — возможностью посмотреть эту выдающуюся историю в жанре боевого фэнтези для мальчиков в таком виде, как она задумывалась. Дело в том, что оригинальное аниме выходило еще тогда, когда манга-первоисточник не была закончена, а потому сюжет аниматоры безжалостно переврали. Теперь же относительно молодая и амбициозная студия Bridge обещает довести дело до конца. «Мистический квест» («Mythic Quest») 7 мая, Apple TV+

Первый сезон «Мистического квеста» — ситкома про чудаковатых, но способных геймдизайнеров и их тщеславного босса — год назад прошел более-менее бесследно в перенасыщенном поп-культурном пространстве. Посткарантинный сериальный дефицит приглашает дать сериалу еще один шанс, благо стриминг «Apple» сам счел шоу достаточно перспективным, чтобы моментально продлить на второй сезон. В этот раз сценарий будет укомплектован не только шутками про айтишников, но и гэгами про локдаун и социальную дистанцию — авторы здесь играют на самом актуальном. Первый сезон, напомним, обладал пафосным подзаголовком «Пир ворона» (так называлось расширение заглавной РПГ); подзаголовок второго сезона пока что не уточняется — судя по всему, самой темой сезона станет кризис идей . «Подземная железная дорога» («The Underground Railroad») 14 мая, Amazon Prime

Словосочетание «Подземная железная дорога», присутствующее в названии нового сериала стриминга Amazon и романа-первоисточника — лауреата Пулитцера, используется, разумеется, в переносном смысле. Так называли сеть секретных маршрутов и укрытий, которая использовалась для перемещения с Юга на Север беглыми рабами в США до Гражданской войны. Собственно, об одном таком побеге сериал и расскажет. Режиссер всех одиннадцати эпизодов мини-сериала — лауреат «Оскара» Барри Дженкинс («Лунный свет») . Для него, как для темнокожего постановщика, взяться за тему рабовладения в США было, кажется, лишь вопросом времени. Однако «Подземная железная дорога» имеет все шансы стать не просто обязаловкой для школьных уроков истории, а большим поэтическим кино: все дело в неподражаемой манере, в которой работает этот чувствительный режиссер. «Ирландец Фрэнк» («Frank of Ireland») Весна, Channel 4/Amazon Prime

© Channel 4/Amazon Prime

Фрэнк — 32-летний мизантроп-неудачник, живущий с мамой и считающий себя музыкантом (правда, он не играл вживую и не сочинял новой музыки уже семь лет). В компании верного напарника Фрэнку предстоит если не разорвать этот порочный круг, то хотя бы насолить окружающим, имеющим наглость двигаться вперед. Главный враг этого героя — новый парень бывшей девушки, с которой они расстались также семь лет назад. «Ирландец Фрэнк» — новый ситком, созданный и сыгранный ирландскими братьями Глисон — Брайаном и Доналом (последний известен по ролям в «Звездных войнах» и «Из машины»). Авторы обещают необычным образом совместить на экране экзистенциальную историю о замедленном развитии и физический юмор, а значит, нас может ждать настоящее сокровище. «Чудовище должно умереть» («The Beast Must Die») Весна, AMC

© AMC

Горюющая мать начинает преследовать мужчину, который насмерть сбил на машине ее ребенка. Героиня ставит своей целью убить преступника, но ситуация осложняется, когда ее намерения начинают воплощаться в жизнь и без ее участия. Несмотря на планирующийся показ на американском телеканале, «Чудовище должно умереть» — полностью британский сериал на пять серий, что само по себе обещает высокий стандарт качества. Это адаптация романа Сесила Дей-Льюиса (отца знаменитого актера). В главных ролях снимаются Джаред Харрис («Чернобыль») и Куш Джумбо («Убийства по открыткам»). Единственная загвоздка: у этого романа уже есть знаменитая экранизация авторства классика Клода Шаброля, с которой режиссеру мини-сериала Доме Карукоски («Толкин») конкурировать будет сложно. «Разерфорд-Фоллз» («Rutherford Falls») Весна, Peacock

© Peacock

Директор исторического музея и по совместительству гордый потомок отца-основателя маленького американского городка (Эд Хелмс) вступает в отчаянное бюрократическое сражение против местной администрации и жителей индейской резервации за сохранение памятника своему знаменитому предку. «Разерфорд-Фоллз» — новый бюрократический ситком от звезды «Офиса» Эда Хемлса, создателя «Парков и зон отдыха» Майкла Шура и сценаристки «Супермаркета» Сьерры Теллер Орнелас. Последняя — женщина индейской национальности, и, кажется, этот сериал будет содержать не только неловкие гэги, но и серьезные размышления на тему американского исторического наследия. Остается только понадеяться, что авторам удастся и на таком сложном материале сделать универсально доступное уморительное зрелище. «На этот раз с Аланом Партриджем» («This Time with Alan Partridge») Весна, BBC One

© BBC One