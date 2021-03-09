Новые проекты Джосса Уидона, Сарика Андреасяна и Барри Дженкинса — рассказываем о главных сериальных премьерах весны-2021, которые стоят вашего внимания.
«Поколение» («Generation»)
11 марта, HBO Max
Несколько современных школьников (квир-хайпбист, скромняга-бисексуал, мажорка из консервативной семьи, воспитанная парой геев гомофобка и т. д.) пытаются найти любовь и смысл жизни в стенах одной южнокалифорнийской школы.
Раньше ансамблевые драмеди про подростков моментально было принято сравнивать с британским хитом «Молокососы», теперь первый приходящий на ум референс — «Эйфория». Произведенный, как и «Эйфория», концерном HBO, сериал «Поколение», на первый взгляд, не обладает собственной яркой идентичностью, но, кто знает, может быть, в будущем именно он станет таким же всеобъемлющим референсом для шоу о подростковой сексуальности. По крайней мере, создатель сериала — опытный постановщик памятных мелодрам Дэниел Барнз («Страшно красив» про современных красавицу и чудовище; «Пирог» с Дженнифер Энистон).
«Единственный» («The One»)
12 марта, Netflix
В недалеком будущем популярность набирает новая технология, позволяющая найти идеального романтического партнера при помощи семпла ДНК. Кажется, ни у кого нет настолько идеальных отношений, чтобы такая возможность не перевернула мир с ног на голову.
То, что выглядит как не слишком оригинальная серия «Черного зеркала», на деле может перерасти в по-настоящему увлекательный триллер. Дело в том, что сценаристом новой научной фантастики «Единственный» выступает Говард Оверман — остроумный и опытный британский автор, когда‑то на подобном высоком концепте сделавший хит «Отбросы».
«Чикатило»
18 марта, Okko
Последнее десятилетие существования СССР. Школьный учитель начинает с развращения малолетних, а заканчивает жестокими убийствами женщин и детей. Андрей Чикатило — самый печально известный маньяк в истории страны, поимка которого растянулась на долгие годы из‑за несовершенства следственной системы.
Российский сериал про серийного убийцу Чикатило — вещь, которая неминуемо должна была случиться в эпоху стриминга. Трейлер сериала «Чикатило» обещает комбинацию сразу из нескольких хитов: триллера «Семь» (как и в случае с Кевином Спейси, имя актера, играющего маньяка, пока что не раскрывается), готики «Настоящего детектива», чуткой исторической драмы «Чернобыль». Увы, здесь есть одна большая загвоздка: режиссером нового сериала выступил русский Уве Болл — Сарик Андреасян.
«Вампиры средней полосы»
18 марта, Start
В Смоленске, городе в средней полосе России, оказывается, обитает вампирская коммуна в положении строгой конспирации (кровь пьют исключительно легально). Это их положение оказывается под угрозой, когда в местной березовой роще обнаруживаются обескровленные трупы.
По описанию отечественный сериал «Вампиры средней полосы» звучит как вольный пересказ уже, кажется, классического мокьюментари «Чем мы заняты в тени», однако на деле все оказывается куда более серьезно и прозаично. Это скорее очередное купание в русской хтони, нежели ситком. Сериал сопровождали производственные проблемы, но это тот редкий случай, когда они, вероятно, пошли конечному продукту лишь на пользу. Дело в том, что в пилоте главную роль сыграл большой комик Юрий Стоянов, в самом сериале ее отдали Михаилу Ефремову, а после приговора суда Ефремову сняли сезон снова со Стояновым. Объяснять, почему именно артист, сыгравший Модеста в «Городке», — это больший козырь для любого вампирского драмеди, не будем: придет время и сами все увидите.
«Сокол и Зимний Солдат» («The Falcon and the Winter Soldier»)
19 марта, Disney+
Унаследовавший щит Капитана Америки супергерой Сокол (Энтони Маки) объединяет усилия с перевоспитанным суперзлодеем Зимним Солдатом (Себастьян Стэн), чтобы в очередной раз одолеть соковийского террориста Барона Земо (Даниель Брюль).
«Сокол и Зимний Солдат» — второй сериал из вселенной «Марвел» на стриминге Disney+ после «ВандаВижен». На этот раз ожидать чего‑то столь же экстраординарного, как метаситком про женатую пару супергероев, не приходится — скорее речь идет о классической супергероике в духе фильмов о Капитане Америке. Понизить ожидания заставляет и постановщица Кари Скогланд, последние десять лет работавшая не над блокбастерами, а исключительно на телевидении. Впрочем, после года, начисто лишенного фильмов «Марвел», и такой недоблокбастер для малых экранов горячо приветствуется.
«DOTA: Кровь дракона» («DOTA: Dragon’s Blood»)
25 марта, Netflix
Праздник на улице геймеров, просидевших бесконечные ночи за «изи катками»: выходит экранизация онлайн-РПГ Dota 2 — пускай и не в виде голливудского блокбастера, а пока что лишь мультсериала на Netflix.
Впрочем, и мультсериалу «DOTA: Кровь дракона», судя по всему, будет не отказать в зрелищности: за анимацию отвечает корейская студия Mir, ранее анимировавшая «Легенду о Корре», шоураннер — сценарист «Тора» и «Людей Икс» Эшли Миллер, а в сюжете, разумеется, присутствуют не только рыцари и принцессы, но и свирепые драконы.
«Нерегулярные части» («The Irregulars»)
26 марта, Netflix
Группа смышленых подростков, обитающих в районе Бейкер-стрит в викторианском Лондоне, расследуют очень странные дела с участием сверхъестественной нечисти, после чего тщеславный детектив-наркоман по фамилии Холмс собирает все лавры.
Беспризорники с Бейкер-стрит появлялись в нескольких оригинальных романах Конан Дойла в качестве шпионов Шерлока, поэтому неудивительно, что рано или поздно пришел и их черед обзавестись собственным ревизионистским сериалом. «Нетфликс» вполне может рассчитывать на очередной хит, ведь создателем здесь числится Том Бидуэлл, съевший собаку как на реалистичных историях про подростков («Мой безумный дневник»), так и на фантастических приключениях (недооцененная адаптация «Обитателей холмов» 2018 года).
«Happy End»
1 апреля, more.tv
Пара неоперенных провинциалов — «оторва» и «умник» в пресс-релизе — прибывают в Москву, где не придумывают ничего лучше, чем зарабатывать на жизнь съемками домашнего порно. Карьера вебкам-модели быстро идет в гору, а личные отношения молодых людей, несмотря на профессиональный успех, превращаются в ад.
«Happy End» — это авторский сериал режиссера, сценариста и актера «Гоголь-центра» Евгения Сангаджиева, он в полноформатном кино дебютант, хотя снимал несколько отменных короткометражек. Впрочем, кому, как не дебютанту, рассказывать историю про явление вебкам-индустрии. Ведь эта индустрия при правильном угле зрения оказывается идеальным воплощением пресловутого духа времени.
«Невероятные» («The Nevers»)
11 апреля, HBO/«Амедиатека»
Группа молодых женщин, живущих в приюте для одаренных личностей в викторианской Англии, объединяют усилия, чтобы одолеть врагов из числа мужчин-аристократов и главарей уличных банд.
«Невероятные» — первый проект Джосса Уидона со времен сиквела «Мстителей» шестилетней давности (досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера не в счет), и, кажется, на сей раз он решил сделать свою версию «Людей Икс» в костюмированном антураже. Уидон — создатель нескольких знаковых сериалов о сильных женщинах («Баффи — истребительница вампиров», «Кукольный дом»), однако его творческие таланты находятся в некотором противоречии с поведением в реальной жизни. Дело в том, что за последние месяцы несколько актеров и актрис успели обвинить режиссера в непрофессиональном поведении на съемочной площадке, а пост шоураннера «Невероятных» он успел покинуть. Это, разумеется, вовсе не означает, что сам сериал не удался.
«Папа, перестань меня позорить!» («Dad Stop Embarrassing Me!»)
14 апреля, Netflix
Отец-одиночка, управляющий косметическим бизнесом (Джейми Фокс), пытается совладать с озорной дочерью-подростком.
Пожалуй, самая примечательная деталь нового семейного ситкома с «Нетфликса» «Папа, перестань меня позорить!» — это лауреат «Оскара» Джейми Фокс в главной роли и в качестве создателя (пресс-релиз, разумеется, упоминает, что сериал вдохновлен его отношениями с реальной дочерью). Фокс уже играл главную роль в долгоиграющем ситкоме «Шоу Джейми Фокса» более двадцати лет назад; шоураннером тогда тоже выступал Бентли Кайл Эванс. Поможет ли повторить или даже преумножить тот зрительский успех «Оскар» в кармане, еще предстоит выяснить.
«Мейр из Исттауна» («The Mare of Easttown»)
18 апреля, HBO/«Амедиатека»
Меланхоличная женщина-сыщик (Кейт Уинслет) занимается расследованием жестокого убийства в маленьком провинциальном городке. Ситуация осложняется участием еще одного окружного детектива (Эван Питерс) и тем, что дома главной героине приходится бодаться с дочерью-тинейджером и собственной мамой.
«Мейр из Исттауна» — престижный детективный мини-сериал для взрослой аудитории, какие выходят только на кабельном канале HBO (ранее этот же канал выпускал «Острые предметы», «Большую маленькую ложь» и «Отыграть назад»). Кроме блестящего актерского состава (компанию Кейт Уинслет составит, среди прочих, Гай Пирс), сериал может похвастаться опытными авторами из сферы низкожанрового кино: сценаристом выступил Брэд Ингелсби («Из пекла»), а режиссером — Крейг Цобель («Охота»).
8-й ежегодный оскаровский спешел передачи «О кино» («The 8th Annual Live on Cinema Oscar Special»)
25 апреля, Adult Swim
Спустя год после трагедии с массовым отравлением угарным газом на съемочной площадке развлекательно-познавательной передачи «О кино», самые непутевые телеведущие на планете Тим Хайдекер и Грегг Теркингтон вернутся, чтобы провести восьмой подряд прямой эфир, посвященный премии «Оскар».
Для всех зрителей, которые устали от банальностей реальной церемонии награждения «Оскар», постироничные комики Хайдекер и Теркингтон уже почти десятилетие проводят собственную сатирическую трансляцию, деконструирующую миф о Голливуде со всем его блеском и мишурой. Какую концепцию на этот раз заготовили комики, не сообщается (в прошлый раз спешел включал в себя настоящую свадьбу и грим Джокера на одном из ведущих), но будьте уверены, что это будет дико и уморительно.
«Берег москитов» («The Mosquito Coast»)
30 апреля, Apple TV+
Гениальный изобретатель и по совместительству отец семейства (Джастин Теру) разочаровывается в современной жизни в Штатах и решает перевезти всю свою семью в латиноамериканские джунгли. Со временем действия героя все меньше начинают походить на осознанный выбор стиля жизни и все больше — на помешательство.
Звезда «Оставленных» Джастин Теру возвращается с аналогичной ролью отца семейства на грани нервного срыва в экранизации романа своего дяди Пола Теру. «Берег москитов» уже имеет одну классическую экранизацию, снятую в 1980-е, и если с Харрисоном Фордом в главной роли Теру еще и мог бы потягаться, то у сценариста Нила Кросса («Лютер») против Пола Шредера, кажется, шансов мало. Не говоря уже о группе разнокалиберных телевизионных постановщиков, конкурирующих с самим Питером Уиром. С другой стороны, у телеадаптаций романов всегда есть один большой козырь в рукаве: при правильном подходе сам сериальный хронометраж заставляет зрителей проживать жизни героев как собственные.
«Король шаманов» («Shaman King»)
Апрель, TV Tokyo
В нулевые годы мультсериал «Король шаманов», рассказывающий о сражающихся в одном турнире вселенского значения школьниках-медиумах, стал одним из первых аниме на отечественном телевидении. Для миллениалов, заставших это время, грядущий ремейк станет идеальной ностальгической бомбой, а для всех остальных — возможностью посмотреть эту выдающуюся историю в жанре боевого фэнтези для мальчиков в таком виде, как она задумывалась. Дело в том, что оригинальное аниме выходило еще тогда, когда манга-первоисточник не была закончена, а потому сюжет аниматоры безжалостно переврали. Теперь же относительно молодая и амбициозная студия Bridge обещает довести дело до конца.
«Мистический квест» («Mythic Quest»)
7 мая, Apple TV+
Первый сезон «Мистического квеста» — ситкома про чудаковатых, но способных геймдизайнеров и их тщеславного босса — год назад прошел более-менее бесследно в перенасыщенном поп-культурном пространстве. Посткарантинный сериальный дефицит приглашает дать сериалу еще один шанс, благо стриминг «Apple» сам счел шоу достаточно перспективным, чтобы моментально продлить на второй сезон.
В этот раз сценарий будет укомплектован не только шутками про айтишников, но и гэгами про локдаун и социальную дистанцию — авторы здесь играют на самом актуальном. Первый сезон, напомним, обладал пафосным подзаголовком «Пир ворона» (так называлось расширение заглавной РПГ); подзаголовок второго сезона пока что не уточняется — судя по всему, самой темой сезона станет кризис идей.
«Подземная железная дорога» («The Underground Railroad»)
14 мая, Amazon Prime
Словосочетание «Подземная железная дорога», присутствующее в названии нового сериала стриминга Amazon и романа-первоисточника — лауреата Пулитцера, используется, разумеется, в переносном смысле. Так называли сеть секретных маршрутов и укрытий, которая использовалась для перемещения с Юга на Север беглыми рабами в США до Гражданской войны. Собственно, об одном таком побеге сериал и расскажет.
Режиссер всех одиннадцати эпизодов мини-сериала — лауреат «Оскара» Барри Дженкинс («Лунный свет»). Для него, как для темнокожего постановщика, взяться за тему рабовладения в США было, кажется, лишь вопросом времени. Однако «Подземная железная дорога» имеет все шансы стать не просто обязаловкой для школьных уроков истории, а большим поэтическим кино: все дело в неподражаемой манере, в которой работает этот чувствительный режиссер.
«Ирландец Фрэнк» («Frank of Ireland»)
Весна, Channel 4/Amazon Prime
Фрэнк — 32-летний мизантроп-неудачник, живущий с мамой и считающий себя музыкантом (правда, он не играл вживую и не сочинял новой музыки уже семь лет). В компании верного напарника Фрэнку предстоит если не разорвать этот порочный круг, то хотя бы насолить окружающим, имеющим наглость двигаться вперед. Главный враг этого героя — новый парень бывшей девушки, с которой они расстались также семь лет назад.
«Ирландец Фрэнк» — новый ситком, созданный и сыгранный ирландскими братьями Глисон — Брайаном и Доналом (последний известен по ролям в «Звездных войнах» и «Из машины»). Авторы обещают необычным образом совместить на экране экзистенциальную историю о замедленном развитии и физический юмор, а значит, нас может ждать настоящее сокровище.
«Чудовище должно умереть» («The Beast Must Die»)
Весна, AMC
Горюющая мать начинает преследовать мужчину, который насмерть сбил на машине ее ребенка. Героиня ставит своей целью убить преступника, но ситуация осложняется, когда ее намерения начинают воплощаться в жизнь и без ее участия.
Несмотря на планирующийся показ на американском телеканале, «Чудовище должно умереть» — полностью британский сериал на пять серий, что само по себе обещает высокий стандарт качества. Это адаптация романа Сесила Дей-Льюиса (отца знаменитого актера). В главных ролях снимаются Джаред Харрис («Чернобыль») и Куш Джумбо («Убийства по открыткам»). Единственная загвоздка: у этого романа уже есть знаменитая экранизация авторства классика Клода Шаброля, с которой режиссеру мини-сериала Доме Карукоски («Толкин») конкурировать будет сложно.
«Разерфорд-Фоллз» («Rutherford Falls»)
Весна, Peacock
Директор исторического музея и по совместительству гордый потомок отца-основателя маленького американского городка (Эд Хелмс) вступает в отчаянное бюрократическое сражение против местной администрации и жителей индейской резервации за сохранение памятника своему знаменитому предку.
«Разерфорд-Фоллз» — новый бюрократический ситком от звезды «Офиса» Эда Хемлса, создателя «Парков и зон отдыха» Майкла Шура и сценаристки «Супермаркета» Сьерры Теллер Орнелас. Последняя — женщина индейской национальности, и, кажется, этот сериал будет содержать не только неловкие гэги, но и серьезные размышления на тему американского исторического наследия. Остается только понадеяться, что авторам удастся и на таком сложном материале сделать универсально доступное уморительное зрелище.
«На этот раз с Аланом Партриджем» («This Time with Alan Partridge»)
Весна, BBC One
Алан Партридж — это вымышленный британский телеведущий, претенциозный и нелепый персонаж, которого комик Стив Куган играет вот уже тридцать лет, всякий раз превращая профессию репортера в откровенный фарс. Самым новым сериалом с его участием стала передача «На этот раз», которая выходила в вечернем эфире BBC One и которую легко можно было спутать с реальным развлекательно-аналитическим эфиром — разве что самым непрофессиональным в мире.
Посткоронавирусная эпоха плохих новостей — это, кажется, самое идеальное время для возвращения персонажа во второй сезон. Стоит ожидать не только пулеметной очереди из каламбуров и двусмысленностей, но и осмысления информационных неврозов современности.