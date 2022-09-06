В сериале «Вампиры средней полосы» заменили украинскую актрису Екатерину Кузнецову

Во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы» не появится украинская актриса Екатерина Кузнецова, исполнившая в первом сезоне одну из главных ролей — следователя Аннушки. Это следует из сообщения в телеграм-канале стримингового сервиса Start.

Кузнецову заменит российская актриса Анастасия Стежко, ранее снимавшаяся в «Полицейском с Рублевки». Уход исполнительницы роли Аннушки в стриминговом сервисе не прокомментировали.

После 24 февраля Екатерина Кузнецова, родившаяся в Киеве, осудила российскую военную операцию на Украине. Она заявила, что больше не вернется в Россию, где жила с 2011 года.

«Вампиры средней полосы» — комедийный детективно-мистический сериал, премьера которого на сервисе Start состоялась в марте 2021 года. Главные роли, кроме Кузнецовой, исполнили Юрий Стоянов, Михаил Гаврилов и Артем Ткаченко. Создателем и сценаристом выступил Алексей Акимов, а режиссером — Антон Маслов. Премьера второго сезона запланирована на декабрь 2022 года.