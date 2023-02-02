«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Съемки продолжения намечены на лето 2023 года. Подробности нового сезона пока не раскрываются, однако о некоторых деталях расскажут в фильме о фильме — Start покажет его 7 февраля.
Вот как «Афиша Daily» описывала завязку сюжета картины:
«В Смоленске, городе в средней полосе России, оказывается, обитает вампирская коммуна в положении строгой конспирации (кровь пьют исключительно легально). Это их положение оказывается под угрозой, когда в местной березовой роще обнаруживаются обескровленные трупы».