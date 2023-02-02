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«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Денис Ламехов
Сегодня в 19:30

Онлайн-кинотеатр Start продлил сериал «Вампиры средней полосы» на третий сезон, пишет ТАСС.

Съемки продолжения намечены на лето 2023 года. Подробности нового сезона пока не раскрываются, однако о некоторых деталях расскажут в фильме о фильме — Start покажет его 7 февраля.

Премьера «Вампиров» состоялась в марте 2021 года (тизер — здесь). Кинокритик Никита Лаврецкий поместил первый сезон «Вампиров средней полосы» в список главных сериальных премьер. Продолжение ленты увидело свет в декабре 2022-го (трейлер — по ссылке).

Вот как «Афиша Daily» описывала завязку сюжета картины:

«В Смоленске, городе в средней полосе России, оказывается, обитает вампирская коммуна в положении строгой конспирации (кровь пьют исключительно легально). Это их положение оказывается под угрозой, когда в местной березовой роще обнаруживаются обескровленные трупы».
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