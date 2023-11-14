Сборы российских кинотеатров выросли на 61%, но этого недостаточно

Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд рублей, рассказала «Коммерсанту» главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Юлия Шампорова. Однако этого все еще недостаточно, а о росте киносетей пока «не может быть и речи».