Сборы российских кинотеатров выросли на 61%, но этого недостаточно

Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд рублей, рассказала «Коммерсанту» главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Юлия Шампорова. Однако этого все еще недостаточно, а о росте киносетей пока «не может быть и речи».
По данным Шампоровой, посещаемость выросла на 51% и составила 91 млн зрителей. Она отметила, что, несмотря на рост показателей, для сохранения действующих кинотеатров нужна поддержка от государства.
Лидером кассового рейтинга остается «Чебурашка», который посмотрели 22,5 млн зрителей, следом идут «Вызов», «Аватар: Путь воды» и «Джон Уик-4». В 2019 году бокс-офис российских кинотеатров был рекордным за всю историю, составив 55,5 млрд рублей, от которого нынешние сборы сильно отстают.
Российские кинотеатры начали искать лазейки, чтобы продолжить показывать голливудские новинки. Так, в январе 2023-го в Москве продавали билеты на нового «Аватара» Джеймса Кэмерона в качестве предсеансного обслуживания перед российскими короткометражками.
Кроме того, в России начали обсуждать возможность включения фильмов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Однако Минпромторг заявил, что это невозможно, поскольку аудиовизуальные произведения не являются товарами согласно номенклатуре ЕАЭС.