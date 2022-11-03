Минпромторг: параллельный импорт не может быть распространен на фильмы

Механизм параллельного импорта, когда товар ввозится на территорию России без согласия правообладателя, не может быть распространен на фильмы, заявили в Министерстве промышленности и торговли. Сообщение цитирует ТАСС.
В ведомстве отметили, что аудиовизуальные произведения не являются товарами согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Вчера, 2 ноября, Минпромторг внес продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics в перечень для параллельного импорта. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков отметил, что пока такой метод не распространяется на видеоконтент указанных брендов. По его словам, в ближайшее время этот вопрос может быть решен.
Сегодня в министерстве заявили, что подобное решение — это сфера ведения Министерства культуры. При этом в начале октября Минкульт сообщал, что прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России.