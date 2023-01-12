В Москве начали продавать билеты на «Аватара» под видом «предсеансного обслуживания»

«Это абсолютно незаконная история, и сейчас кинотеатры ходят по очень тонкой, острой грани. Потому что показ фильмов без прокатных удостоверений у нас в стране запрещен, а эти фильмы, очевидно, не имеют прокатного удостоверения, именно поэтому они и не включены в сеансы, как фильмы в сетке проката», — сказал тогда директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо Александр Голубчиков.