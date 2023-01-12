В Москве начали продавать билеты на «Аватара» под видом «предсеансного обслуживания»

Московские кинотеатры начали показывать «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона в качестве «предсеансного обслуживания» перед российскими короткометражками. Внимание на это обратил «Москвич Mag».
В кинотеатре «Пять звезд» картину показывают перед лентами «Про маму», «Постсоветская симфония» и «Банка». В «Люксоре» — перед «Мужчины не плачут». Также сиквел «Аватара» таким образом можно посмотреть в кинотеатрах «Киноград», «Мираж», «Атлантис Кино» и «Киноас».
«Парадокс заключается в том, что „Аватар“ идет больше трех часов, а отечественные фильмы, на которые формально и идут зрители, длятся не больше 11 минут», — пишет «Москвич Mag».
Еще в июле 2022-го портал BFM писал, что кинотеатры нашли лазейку для параллельного киноимпорта — так называемое «предсеансное обслуживание». Кинотеатры, у которых нет прокатного удостоверения для показов ряда зарубежных фильмов, якобы сдают оборудование и залы неким компаниям, которые и демонстрируют голливудские новинки.
«Это абсолютно незаконная история, и сейчас кинотеатры ходят по очень тонкой, острой грани. Потому что показ фильмов без прокатных удостоверений у нас в стране запрещен, а эти фильмы, очевидно, не имеют прокатного удостоверения, именно поэтому они и не включены в сеансы, как фильмы в сетке проката», — сказал тогда директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо Александр Голубчиков.