Глава комитета Госдумы по защите семьи: «Мы обрекаем молодежь на отказ от детей и подпольные аборты»

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала депутатов задуматься о том, кто будет содержать детей в случае запрета абортов.
Парламентарий отметила, что фонд помощи молодым семьям в новом бюджете уменьшился на 1 млрд рублей. В этом свете предложения коллег запретить аборты вызывают у нее недоумение.
«Если на молодые семьи до этого выделялось 5 млрд рублей, то на следующий год выделили только 4 млрд. <…> Поэтому совершенно очевидно, что всякие призывы к тому, что „молодежь, рожайте детей“, я смотрю тут представители фракций „Единой России“, „Справедливой России“, ЛДПР с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, потому что это возраст такой хороший, продуктивный. Только как содержать этих детей, кто ответит на этот вопрос?» — удивляется Останина.
Депутат подчеркивает, что вносила поправку об увеличении финансирования программ обеспечения молодых семей жильем, однако ее не поддержал никто, кроме представителей КПРФ.
«Поэтому призывая запретить аборты, я просто хочу, чтобы эти депутаты одумались — что вы делаете? Кто будет содержать этих детей и молодые семьи? Мы обрекаем и детей, и нашу молодежь на то, что молодежь будет отказываться от рождения детей, делать подпольные аборты, а государство будет делать вид, что оно заботится о демографии», — отметила глава комитета Госдумы.
Останина также осталась недовольна предложением правительства сократить средства для выплат маткапитала на 130 млрд рублей и посчитала его лицемерным.
«Ведь у нас маткапитал по сути выплачивается на первого ребенка, частично на второго, а дальше все — это полномочия субъекта федерации. Ну и зачем тогда говорить, что мы поддерживаем многодетные семьи? <…> Ничего не изменилось, ничего. Все разговоры о поддержке многодетной семьи — в уменьшении финансирования маткапитала», — говорит она.
Накануне принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту» предложил патриарх Кирилл. По его мнению, такой шаг позволил бы увеличить население России «просто как по движению волшебной палочки».