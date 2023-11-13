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Глава комитета Госдумы по защите семьи: «Мы обрекаем молодежь на отказ от детей и подпольные аборты»

Максим Саблин
Вчера в 19:05

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала депутатов задуматься о том, кто будет содержать детей в случае запрета абортов.

Такое заявление она сделала в разговоре с «Осторожно Media».

Парламентарий отметила, что фонд помощи молодым семьям в новом бюджете уменьшился на 1 млрд рублей. В этом свете предложения коллег запретить аборты вызывают у нее недоумение.

«Если на молодые семьи до этого выделялось 5 млрд рублей, то на следующий год выделили только 4 млрд. <…> Поэтому совершенно очевидно, что всякие призывы к тому, что „молодежь, рожайте детей“, я смотрю тут представители фракций „Единой России“, „Справедливой России“, ЛДПР с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, потому что это возраст такой хороший, продуктивный. Только как содержать этих детей, кто ответит на этот вопрос?» — удивляется Останина.

Депутат подчеркивает, что вносила поправку об увеличении финансирования программ обеспечения молодых семей жильем, однако ее не поддержал никто, кроме представителей КПРФ.

«Поэтому призывая запретить аборты, я просто хочу, чтобы эти депутаты одумались — что вы делаете? Кто будет содержать этих детей и молодые семьи? Мы обрекаем и детей, и нашу молодежь на то, что молодежь будет отказываться от рождения детей, делать подпольные аборты, а государство будет делать вид, что оно заботится о демографии», — отметила глава комитета Госдумы.

Останина также осталась недовольна предложением правительства сократить средства для выплат маткапитала на 130 млрд рублей и посчитала его лицемерным.

«Ведь у нас маткапитал по сути выплачивается на первого ребенка, частично на второго, а дальше все — это полномочия субъекта федерации. Ну и зачем тогда говорить, что мы поддерживаем многодетные семьи? <…> Ничего не изменилось, ничего. Все разговоры о поддержке многодетной семьи — в уменьшении финансирования маткапитала», — говорит она.

Накануне принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту» предложил патриарх Кирилл. По его мнению, такой шаг позволил бы увеличить население России «просто как по движению волшебной палочки».

Штрафы на склонение к аборту с этой осени действуют в Мордовии и Тверской области. Власти Крыма и Курской области также заявили об отказе частных клиник в регионах от лицензий на аборты.

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ГосдумаЕдиная РоссияСправедливая РоссияЛДПРКПРФ
люди
Нина Останина
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