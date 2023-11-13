Глава комитета Госдумы по защите семьи: «Мы обрекаем молодежь на отказ от детей и подпольные аборты»

«Если на молодые семьи до этого выделялось 5 млрд рублей, то на следующий год выделили только 4 млрд. <…> Поэтому совершенно очевидно, что всякие призывы к тому, что „молодежь, рожайте детей“, я смотрю тут представители фракций „Единой России“, „Справедливой России“, ЛДПР с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, потому что это возраст такой хороший, продуктивный. Только как содержать этих детей, кто ответит на этот вопрос?» — удивляется Останина.