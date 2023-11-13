На Семена Слепакова* пожаловались в прокуратуру после пародии на Шамана

«Мы видим в этом возбуждение ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства. Слепаков не способен на создание чего‑либо своего и лишь перевирает чужое творчество», — заявил представитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в телеграм-канале организации.