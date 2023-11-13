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На Семена Слепакова* пожаловались в прокуратуру после пародии на Шамана

Семён Гудошников
Вчера в 11:32

Недавняя пародия комика Семена Слепакова* на песню провластного певца Шамана «Я русский» возмутила общественную организацию «Ветераны России». Ее представители попросили прокуратуру проверить юмориста по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«Мы видим в этом возбуждение ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства. Слепаков не способен на создание чего‑либо своего и лишь перевирает чужое творчество», — заявил представитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в телеграм-канале организации.

Слепаков, покинувший Россию после начала боевых действий на Украине, исполнил песню «Нерусский» на недавнем марафоне в поддержку Израиля.

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«Нерусский — не важна кровь отца./Нерусский — без кусочка конца./Нерусский — мне не повезло./Нерусский — я всемирное зло!» — спел артист.

Следственный комитет на обращение общественников пока не отреагировал.

В январе Фонд защиты национального исторического наследия попросил следственный комитет проверить Слепакова на «дискредитацию армии РФ» из‑за песни «Колыбельная». Из‑за нее же сенатор Константин Долгов предложил лишить комика российского гражданства и запретить ему выступать в стране.

По информации «Коммерсанта», певец Шаман может войти в состав инициативной группы, которой будет поручено выдвинуть Владимира Путина в президенты.

Другая популярная пародия на песню Шамана — «Я узкий» Александра Гудкова — тоже стала поводом для обращения в СК. В сентябре 2022-го в прокуратуру из‑за клипа обратился председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.

* Семен Слепаков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Владимир ПутинСемен СлепаковКонстантин Долгов
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