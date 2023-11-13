На Семена Слепакова* пожаловались в прокуратуру после пародии на Шамана

Недавняя пародия комика Семена Слепакова* на песню провластного певца Шамана «Я русский» возмутила общественную организацию «Ветераны России». Ее представители попросили прокуратуру проверить юмориста по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
«Мы видим в этом возбуждение ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства. Слепаков не способен на создание чего‑либо своего и лишь перевирает чужое творчество», — заявил представитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в телеграм-канале организации.
Слепаков, покинувший Россию после начала боевых действий на Украине, исполнил песню «Нерусский» на недавнем марафоне в поддержку Израиля.
«Нерусский — не важна кровь отца./Нерусский — без кусочка конца./Нерусский — мне не повезло./Нерусский — я всемирное зло!» — спел артист.
По информации «Коммерсанта», певец Шаман может войти в состав инициативной группы, которой будет поручено выдвинуть Владимира Путина в президенты.
* Семен Слепаков внесен Минюстом в реестр иноагентов.