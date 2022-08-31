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Александр Гудков выпустил пародию на песню «Я русский» певца Shaman. Вот реакции на нее
Сегодня в 17:14

Комик Александр Гудков выпустил видео «Я узкий» — пародию на ютьюб-хит «Я русский» Ярослава Дронова (он же — Shaman). Клип появился в аккаунте объединения «Чикен карри».

В оригинальном ролике облаченный в белую рубашку Дронов исполняет свою композицию в поле среди колосьев. В пародийном видео воспроизведены те же образ и мизансцена, но в глитчевой абсурдной трехмерной графике.

Гудков поет: «Я узкий — я не в форме яйца. Я узкий — плечи уже лица. Я узкий — и мне повезло. Я узкий — всем широким назло».

Русскоязычный интернет чуть всколыхнуло, высказались в том числе официальные лица. Публикуем некоторые реакции.

Сергей Соловьев
Депутат Государственной думы
«Против русского мира развернуты настоящие не только экономическая и политическая война, но и духовная, против русской культуры. Жалкое ничтожество кривляется, не обладая вокальными данными, с бессмысленным повторением бестолковых слов с намеком на оригинальность. Пошлая выходка, рассчитанная на оскорбление, — а по сути кретинизм и печальное зрелище, вызывающее отвращение от происходящего».

The Flow
Поп-культурное издание
«Гудков классический: от таких метаироничных номеров когда‑то КВН сломался».

Ярослав Белоусов
Блогер, журналист, политолог
«Замечу, что артист в отличие от Галкина, Макаревича и Гребенщикова живет в России и зарабатывает в ней сумасшедшие деньги. Телевидение, театр, фестивали, концерты — ему открыты все дороги. Но после такого надругательства не только и не столько над певцом Ярославом Дроновым и даже не над его песней, а над русским народом, оставаться все по-прежнему не может. Я считаю, что Гудков должен принести русским извинения, либо окончательно порвать с Россией и умотать за границу, раз ему тут не нравится жить. Но усидеть на двух стульях мы ему не дадим».

Ксения Собчак
Журналистка, блогер
«Господи как же я люблю Гудкова 😂😂😂 Это очень смешно😍😍😍».

Егор Поберей
Автор газеты «Комсомольская правда»
«Клип Гудков высмеивает почти покадрово, превращая его в абсурд: по колосящемуся полю идет Shaman, пританцовывает кривая трехмерная компьютерная модель Гудкова. В один из самых странных моментов этого психоделического зрелища фигурка Гудкова под слова „Я узкий! Вместо нити зубной… Я узкий! В рот залезу я твой“ залезает в рот к челябинскому артисту Стасу Ярушину, тоже бывшему КВНщику. Правда, в кадре используется фотография из интернета. Но выглядит это безусловно мерзко».

@TheAfter22
Автор комментария под видео Гудкова с наибольшим количеством лайков
«Испокон веков девки выбирали суженых, а не расширенных. Россия для узких!»

Об авторе песни «Я русский» Ярославе Дронове музыкальный редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов рассказал в середине августа: с начала месяца клип на композицию находился в топе российского ютьюба.

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