На Семена Слепакова просят возбудить уголовное дело из‑за его «Колыбельной»

Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить, нарушил ли Семен Слепаков статью 280.3 УК («Публичная дискредитация Российской армии»). Об этом сообщает ТАСС.
Фонд просит провести в отношении юмориста доследственную проверку из‑за его песни «Колыбельная».
«Колыбельная» поется от лица матери-россиянки, которая расстраивается, что ее младшему сыну всего три года и он еще не может принять участие в боевых действиях на Украине. Два ее старших сына, согласно песне, пошли разными путями: один уехал в Европу, «стал предателем» и «специалистом каких‑то айти», другой «ушел по контракту», «вернулся героем», ему скоро «установят оградку и красивый памятник — мэр обещал».
В припеве поется: «Баюшки-баю, баюшки-баю,/Ничего нет лучше смерти в бою», а заканчивается песня словами: «Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма./У победы, Ванечка, такая цена./Может быть, не очень я хорошая мама,/Но зато великая, сынок, я страна».
В ответ на песню сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова российского гражданства и запретить ему выступать в стране. С инициативой лишить юмориста гражданства согласен и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что этой песней Слепаков оскорбил «чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину».
Фонд защиты национального исторического наследия накануне попросил у Минюста признать Слепакова иностранным агентом. По мнению организации, композиция дискредитирует Российскую армию и иронизирует над «искренними чувствами патриотизма граждан РФ».
Учредили Фонд защиты национального исторического наследия депутат Госдумы от КПРФ Иван Мельников, адвокат Александр Карабанов, бизнес-тренер Лев Скрынников и преподаватель МГИМО Александр Стихин. В заявленные задачи фонда входят ограждение исторического наследия России от искажений, повышение престижа РФ в мире, содействие изучению истории и культуры страны, формирование патриотизма.