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На Семена Слепакова просят возбудить уголовное дело из‑за его «Колыбельной»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:09

Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить, нарушил ли Семен Слепаков статью 280.3 УК («Публичная дискредитация Российской армии»). Об этом сообщает ТАСС.

Фонд просит провести в отношении юмориста доследственную проверку из‑за его песни «Колыбельная».

«Колыбельная» поется от лица матери-россиянки, которая расстраивается, что ее младшему сыну всего три года и он еще не может принять участие в боевых действиях на Украине. Два ее старших сына, согласно песне, пошли разными путями: один уехал в Европу, «стал предателем» и «специалистом каких‑то айти», другой «ушел по контракту», «вернулся героем», ему скоро «установят оградку и красивый памятник — мэр обещал».

В припеве поется: «Баюшки-баю, баюшки-баю,/Ничего нет лучше смерти в бою», а заканчивается песня словами: «Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма./У победы, Ванечка, такая цена./Может быть, не очень я хорошая мама,/Но зато великая, сынок, я страна».

В ответ на песню сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова российского гражданства и запретить ему выступать в стране. С инициативой лишить юмориста гражданства согласен и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что этой песней Слепаков оскорбил «чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину».

Фонд защиты национального исторического наследия накануне попросил у Минюста признать Слепакова иностранным агентом. По мнению организации, композиция дискредитирует Российскую армию и иронизирует над «искренними чувствами патриотизма граждан РФ».

Учредили Фонд защиты национального исторического наследия депутат Госдумы от КПРФ Иван Мельников, адвокат Александр Карабанов, бизнес-тренер Лев Скрынников и преподаватель МГИМО Александр Стихин. В заявленные задачи фонда входят ограждение исторического наследия России от искажений, повышение престижа РФ в мире, содействие изучению истории и культуры страны, формирование патриотизма.

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Семен СлепаковАлександр БастрыкинКонстантин ДолговСултан ХамзаевИван МельниковАлександр Карабанов
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