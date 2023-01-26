На Семена Слепакова просят возбудить уголовное дело из‑за его «Колыбельной»

«Колыбельная» поется от лица матери-россиянки, которая расстраивается, что ее младшему сыну всего три года и он еще не может принять участие в боевых действиях на Украине. Два ее старших сына, согласно песне, пошли разными путями: один уехал в Европу, «стал предателем» и «специалистом каких‑то айти», другой «ушел по контракту», «вернулся героем», ему скоро «установят оградку и красивый памятник — мэр обещал».