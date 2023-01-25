Слепаков выложил с критикой военной операции. В Госдуме предложили лишить его гражданства

Два старших брата ребенка, согласно песне, пошли разными путями — один уехал в Европу «стал предателем», и «специалистом каких‑то айти», другой — «ушел по контракту», «вернулся героем», ему скоро «установят оградку и красивый памятник — мэр обещал». Заканчивается песня такими словами: «Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма / У победы, Ванечка, такая цена / Может быть, не очень я хорошая мама, / Но зато великая, сынок, я страна».