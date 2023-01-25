Слепаков выложил с критикой военной операции. В Госдуме предложили лишить его гражданства

Семен Слепаков выложил у себя в соцсетях новую песню. Она написана в стиле колыбельной, которая поется от лица российской матери сыну. Лирическая героиня расстраивается, что мальчику пока три года, и он еще не может принять участие в боевых действиях на Украине.
Два старших брата ребенка, согласно песне, пошли разными путями — один уехал в Европу «стал предателем», и «специалистом каких‑то айти», другой — «ушел по контракту», «вернулся героем», ему скоро «установят оградку и красивый памятник — мэр обещал». Заканчивается песня такими словами: «Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма / У победы, Ванечка, такая цена / Может быть, не очень я хорошая мама, / Но зато великая, сынок, я страна».
В ответ на песню сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова российского гражданства и запретить ему выступать в стране. С инициативой лишить юмориста гражданства согласен и Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что этой песней Слепаков оскорбил «чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину».
Фонд защиты национального исторического наследия попросил у Минюста признать Слепакова иностранным агентом. По мнению организации, композиция дискредитирует Российскую армию и иронизирует над «искренними чувствами патриотизма граждан РФ».
«На территории РФ и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб, позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством нашей страны», — прокомментировал директор Фонда Александр Карабанов.