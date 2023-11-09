По «Джону Уику» снимут аниме

По мотивам серии фильмов о Джоне Уике планируют снять аниме. Об этом рассказал режиссер франшизы Чад Стахелски в интервью The Playlist. По версии издания, речь может идти об аниме-сериале.
«Я с нетерпением жду начала работы над этим проектом: я всегда был большим поклонником японского аниме», — поделился режиссер. По его словам, этот формат позволит им рассказать истории, которые хуже раскрылись бы в виде фильма или телесериала.
В начале ноября Стахелски заявил, что «Джон Уик-4» на данный момент станет завершением работы Киану Ривза в роли Уика, и опроверг слухи о съемках пятой части саги.
Франшиза продолжает развиваться за счет спин-оффов: в сентябре на стриминге Peacock вышел сериал «Континенталь» об отеле, показанном в фильмах, а в июне следующего года планируется премьера фильма «Балерина» с Аной де Армас.