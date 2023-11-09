Реклама
Новости

По «Джону Уику» снимут аниме

Семён Гудошников
Сегодня в 21:06

По мотивам серии фильмов о Джоне Уике планируют снять аниме. Об этом рассказал режиссер франшизы Чад Стахелски в интервью The Playlist. По версии издания, речь может идти об аниме-сериале.

«Я с нетерпением жду начала работы над этим проектом: я всегда был большим поклонником японского аниме», — поделился режиссер. По его словам, этот формат позволит им рассказать истории, которые хуже раскрылись бы в виде фильма или телесериала.

В начале ноября Стахелски заявил, что «Джон Уик-4» на данный момент станет завершением работы Киану Ривза в роли Уика, и опроверг слухи о съемках пятой части саги.

Франшиза продолжает развиваться за счет спин-оффов: в сентябре на стриминге Peacock вышел сериал «Континенталь» об отеле, показанном в фильмах, а в июне следующего года планируется премьера фильма «Балерина» с Аной де Армас.

расскажите друзьям
люди
Киану РивзАна де Армас
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»