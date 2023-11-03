Создатель «Джона Уика» сказал, что четвертая часть станет концом «на данный момент»

«Джон Уик-4» «на данный момент» станет концом пути Киану Ривза в роли Уика, заявил в интервью Collider режиссер Чад Стахелски.
По его словам, четвертая часть франшизы, в которой герой Ривза погибает, изначально задумывалась как конец путешествия Уика. Стахелски удивился слухам, что готовятся съемки пятой части.
При этом франшиза продолжит развиваться — на стриминге Peacock транслируют сериал «Континенталь» об отеле, показанном в фильмах, а в июне следующего года планируется премьера «Балерины» — спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас.
«Джон Уик-4» вышел в кинотеатрах в марте 2023 года. При бюджете в 100 млн долларов он собрал в прокате 432 млн, став самым прибыльным фильмом серии.
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