На ютуб-канале JoBlo Streaming & TV Trailers опубликовали трейлер сериала «Континенталь» — спин-оффа кинофраншизы «Джон Уик», в котором рассказывается об истории легендарного нью-йоркского отеля.
Премьера шоу состоится 22 сентября на стриминговом сервисе Peacock. Оно расскажет о событиях, происходивших в 70-х годах. В их центре окажется молодой Уинстон Скотт, погружающийся в теневую жизнь отеля «Континенталь».
Режиссером и исполнительным продюсером сериала стал Альберт Хьюз. В актерский состав вошли Колин Вудел и Мэл Гибсон. Последний сыграл вора в законе и менеджера отеля. Вуделу же досталась роль Уинстона.
«Континенталь» будет состоять из трех частей. Второй эпизод выйдет через неделю после премьерного — 29 сентября. Третий и финальный можно будет посмотреть 6 октября.
Над шоу работали Грег Кулидж, Кирк Уорд, Шон Симмонс и Шарлотта Брэндстром. В нем также снялись Мишель Прада, Бен Робсон, Хуберт Пуан-Дю Жур, Нунг Кейт, Джессика Аллэн, Ауомиде Адегун, Джереми Бобб и Питер Грин.