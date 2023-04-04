Стала известна дата премьеры «Балерины». Спин-офф «Джона Уика» выйдет 7 июня 2024 года

Кинокомпания Lionsgate назвала дату выхода фильма «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Спин-офф франшизы «Джон Уик» выйдет 7 июня 2024 года, сообщил Deadline.
Ана де Армас сыграла в картине наемную убийцу по имени Руни, которая преследует убийц своей семьи. Другие роли исполнили Киану Ривз, Йэн МакШейн, Лэнс Реддик, Анджелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и Норман Ридус.
Режиссером фильма выступил Лен Уайзман («Другой мир»). Шей Хаттен написал сценарий, в продюсерами спин-оффа стали Безил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски. Съемки прошли в Чехии.
«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон.
Недавно Эрика Ли рассказала в интервью о третьем спин-оффе — фильме, который сосредоточится на одном из персонажей серии. Кому именно будет посвящена картина, Ли не раскрыла.
Ли выразила надежду, что на экраны в будущем выйдет сиквел «Балерины». Кроме того, кинопродюсер также заявила, что хотела бы увидеть продолжение франшизы «Джон Уик». По ее мнению, Lionsgate стоило бы выпустить пятую часть.