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Стала известна дата премьеры «Балерины». Спин-офф «Джона Уика» выйдет 7 июня 2024 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:08

Кинокомпания Lionsgate назвала дату выхода фильма «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Спин-офф франшизы «Джон Уик» выйдет 7 июня 2024 года, сообщил Deadline.

Ана де Армас сыграла в картине наемную убийцу по имени Руни, которая преследует убийц своей семьи. Другие роли исполнили Киану Ривз, Йэн МакШейн, Лэнс Реддик, Анджелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и Норман Ридус.

Режиссером фильма выступил Лен Уайзман («Другой мир»). Шей Хаттен написал сценарий, в продюсерами спин-оффа стали Безил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски. Съемки прошли в Чехии.

«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон.

Недавно Эрика Ли рассказала в интервью о третьем спин-оффе — фильме, который сосредоточится на одном из персонажей серии. Кому именно будет посвящена картина, Ли не раскрыла.

Ли выразила надежду, что на экраны в будущем выйдет сиквел «Балерины». Кроме того, кинопродюсер также заявила, что хотела бы увидеть продолжение франшизы «Джон Уик». По ее мнению, Lionsgate стоило бы выпустить пятую часть.

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