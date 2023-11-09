Тайка Вайтити и Рита Ора провели рум-тур по домику Шрэка

Знаменитая пара нарядилась в главных персонажей мультфильма — Ора покрасила кожу в зеленый цвет, а режиссер надел маску зеленого огра (кстати, это один из костюмов, которые мы рекомендовали на Хэллоуин).
В своих соцсетях Вайтити и Ора выложили видеоэкскурсию по сказочному дому, которую они провели с аутентичным шотландским акцентом.
Компания DreamWorks выставила на Airbnb жилище Шрэка в конце сентября. Согласно описанию, избушка на болоте расположена где‑то среди холмов шотландского нагорья, и хитрый Осел сдает ее в аренду. В духе мультфильма единственная уборная находится в 20 метрах от дома.
Ора только после съемок впомнила, что Фиона — американка. «Поэтому в этом году вам придется принять Фиону с плохим шотландским акцентом», — пошутила актриса.