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Тайка Вайтити и Рита Ора провели рум-тур по домику Шрэка

Семён Гудошников
Сегодня в 15:17

Режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора арендовали избушку Шрэка, которая недавно стала популярной на Airbnb.

Знаменитая пара нарядилась в главных персонажей мультфильма — Ора покрасила кожу в зеленый цвет, а режиссер надел маску зеленого огра (кстати, это один из костюмов, которые мы рекомендовали на Хэллоуин).

В своих соцсетях Вайтити и Ора выложили видеоэкскурсию по сказочному дому, которую они провели с аутентичным шотландским акцентом.

Компания DreamWorks выставила на Airbnb жилище Шрэка в конце сентября. Согласно описанию, избушка на болоте расположена где‑то среди холмов шотландского нагорья, и хитрый Осел сдает ее в аренду. В духе мультфильма единственная уборная находится в 20 метрах от дома.

© Из соцсетей Риты Оры
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© Из соцсетей Риты Оры
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© Из соцсетей Риты Оры
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© Из соцсетей Риты Оры
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© Из соцсетей Риты Оры
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Ора только после съемок впомнила, что Фиона — американка. «Поэтому в этом году вам придется принять Фиону с плохим шотландским акцентом», — пошутила актриса.

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