Бритни с ножами, Мизулина, Пригожин и еще 5 диких костюмов на Хэллоуин

Пару лет назад над небрежными луками актера шутил весь тикток, а сегодня расслабленными выходами Сэндлера зумеры уже восхищаются. Если вы тоже решили в ответ на расцвет стиля old money одеться в духе no money — не забудьте выбрать шорты пошире (кто знает, может, они дожидаются вас на дачном чердаке?).