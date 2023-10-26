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Красивые вещи

Бритни с ножами, Мизулина, Пригожин и еще 5 диких костюмов на Хэллоуин

Афиша Daily
Вчера в 15:20
В этом году самыми популярными на Хэллоуин станут костюмы Барби и Кена. Подсказываем восемь более оригинальных идей, как одеться и накраситься на праздник, чтобы удивить и себя, и других.

Бритни Спирс с ножами

Главный мем осени, к счастью, повторить несложно: парочка кухонных ножей, белые трусы, красный топ с рукавами-фонариками и безумный взгляд — и вот вы уже звезда интернета, вызывающая беспокойство окружающих. Для пущей реалистичности не забудьте уложить волосы спреем с морской солью, прокрасить обе слизистые черным кайалом и потуже затянуть чокер.

Спрей для укладки с морской солью

744 р.

Трусы

899 р.

Карандаш для глаз

660 р.

Блузка

1669 р.

Чокер

178 р.

Парфюмерная вода

6900 р.

Кухонные ножи

8557 р.

Кровавая Doja Cat

Пока на новом альбоме артистка борется с собственным поп-культурным прошлым, мы предлагаем побороться за звание самого трудносмывемого макияжа — вместе с боди-арт-пигментом тут стоит купить гидрофильное масло. Жидкую краску, если под рукой нет аэрографа, можно наносить на обезжиренную кожу обычным спонжем.

Топ

1199 р.

Леггинсы

12 999 р.

Краска для боди-арта

850 р.

Жидкие тени для век

454 р.

Увлажняющая крем-сыворотка для ухода и макияжа

550 р.

Водостойкая подводка

1445 р.

Гель для укладки волос

423 р.

Парфюмерная вода

17 900 р.

Подвеска

9450 р.

Иосиф Пригожин

В вашем распоряжении — маскарадные костюмы с маркетплейсов, последняя коллаборация Crocs с Dreamworks и бесконечное обаяние. А чтобы еще больше вдохновиться образом, посмотрите, как продюсер танцует в костюме Шрэка на шоу «Точь-в-точь».

Костюм Шрэка

3909 р.

«Кроксы»

13 525 р.

Рубашка

1124 р.

Маска Шрэка

319 р.

Жилет

4611 р.

Маргарита Симоньян

Хэллоуин учит ничего не бояться — даже неумеренно использовать автозагар. Образ дополнит максимально розовый блеск для губ, синяя тушь и сомнительные рюши. А чтобы потренироваться в изящных метафорах, загляните в наш тест, который научит различать речь Маргариты Симоньян и ChatGPT.

Блузка

2977 р.

Бюстгальтер

1999 р.

Мусс-автозагар для тела

2950 р.

Скульптор для лица

806 р.

Тени для век

336 р.

Парфюмерная вода

10 620 р.

Тушь

1320 р.

Блеск для губ

499 р.

Парик

584 р.

Екатерина Мизулина

У нас есть Барби дома: длинные светлые локоны, красные оттенки в одежде и обязательно накладные реснички. Атрибуты, не попавшие на мудборд: папка для жалоб особенно ответственных граждан и грозный взгляд на неугодных рэперов.

Платье

25 000 р.

Туфли

4699 р.

Серебряное колье

1200 р.

Парик

805 р.

Накладные ресницы

1326 р.

Лак для ногтей

149 р.

Парфюмерная вода

6711 р.

Хейли и Джастин Бибер

Если все-таки хочется побыть Барби и Кеном и не скатиться в банальность, у нас есть «типичная славянская пара» — звездный дуэт Биберов. Она модель, он просто Джастин.

Платье

83 450 р.

Босоножки

17 490 р.

Сумка

10 490 р.

Парфюмерная вода

9900 р.

Лак для ногтей

1400 р

Толстовка

3299 р.

Бейсболка

979 р.

Шорты

3490 р.

Носки

990 р.

«Кроксы»

6499 р.

Серебряный Lil Nas X на Met Gala 2023

Счастливые трусов не надевают, а если и надевают, то только парадные. Поддержите серебряную тему большим количеством украшений и насыщенным макияжем: металлические тени или глиттер нанесите на лицо и открытые участки тела, а бусины прикрепите на обычный клей для ресниц.

Трусы

38 800 р.

Ботильоны

25 990 р.

Платье

54 600 р.

Аэрозольная краска

979 р.

Духи

22 900 р.

Глиттер-гель

1145 р.

Чокер

9500 р.

Платье-комбинация

36 500 р.

Бусины и жемчуг

271 р.

Клей для накладных ресниц

289 р.

Набор накладных ногтей

677 р.

Адам Сэндлер daily

Пару лет назад над небрежными луками актера шутил весь тикток, а сегодня расслабленными выходами Сэндлера зумеры уже восхищаются. Если вы тоже решили в ответ на расцвет стиля old money одеться в духе no money — не забудьте выбрать шорты пошире (кто знает, может, они дожидаются вас на дачном чердаке?).

Футболка

2500 р.

Шорты

4499 р.

Дезодорант

497 р.

Носки

499 р.

Кроссовки

17 999 р.

Очки

10 500 р.

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