Бритни с ножами, Мизулина, Пригожин и еще 5 диких костюмов на Хэллоуин

Бритни Спирс с ножами
Главный мем осени, к счастью, повторить несложно: парочка кухонных ножей, белые трусы, красный топ с рукавами-фонариками и безумный взгляд — и вот вы уже звезда интернета, вызывающая беспокойство окружающих. Для пущей реалистичности не забудьте уложить волосы спреем с морской солью, прокрасить обе слизистые черным кайалом и потуже затянуть чокер.
Кровавая Doja Cat
Пока на новом альбоме артистка борется с собственным поп-культурным прошлым, мы предлагаем побороться за звание самого трудносмывемого макияжа — вместе с боди-арт-пигментом тут стоит купить гидрофильное масло. Жидкую краску, если под рукой нет аэрографа, можно наносить на обезжиренную кожу обычным спонжем.
Иосиф Пригожин
В вашем распоряжении — маскарадные костюмы с маркетплейсов, последняя коллаборация Crocs с Dreamworks и бесконечное обаяние. А чтобы еще больше вдохновиться образом, посмотрите, как продюсер танцует в костюме Шрэка на шоу «Точь-в-точь».
Маргарита Симоньян
Хэллоуин учит ничего не бояться — даже неумеренно использовать автозагар. Образ дополнит максимально розовый блеск для губ, синяя тушь и сомнительные рюши. А чтобы потренироваться в изящных метафорах, загляните в наш тест, который научит различать речь Маргариты Симоньян и ChatGPT.
Екатерина Мизулина
У нас есть Барби дома: длинные светлые локоны, красные оттенки в одежде и обязательно накладные реснички. Атрибуты, не попавшие на мудборд: папка для жалоб особенно ответственных граждан и грозный взгляд на неугодных рэперов.
Хейли и Джастин Бибер
Если все-таки хочется побыть Барби и Кеном и не скатиться в банальность, у нас есть «типичная славянская пара» — звездный дуэт Биберов. Она модель, он просто Джастин.
Серебряный Lil Nas X на Met Gala 2023
Счастливые трусов не надевают, а если и надевают, то только парадные. Поддержите серебряную тему большим количеством украшений и насыщенным макияжем: металлические тени или глиттер нанесите на лицо и открытые участки тела, а бусины прикрепите на обычный клей для ресниц.
Адам Сэндлер daily
Пару лет назад над небрежными луками актера шутил весь тикток, а сегодня расслабленными выходами Сэндлера зумеры уже восхищаются. Если вы тоже решили в ответ на расцвет стиля old money одеться в духе no money — не забудьте выбрать шорты пошире (кто знает, может, они дожидаются вас на дачном чердаке?).