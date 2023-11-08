Художник Philippenzo заявил, что полицейские сломали ему плечевой сустав во время задержания

Philippenzo задержали в конце июля на погранконтроле в московском аэропорту. Художника обвинили в неповиновении сотруднику полиции и арестовали его на 15 суток. В августе Филиппа Козлова (это настоящее имя Philippenzo) арестовали повторно — и вновь на 15 суток.