Художник Philippenzo заявил, что полицейские сломали ему плечевой сустав во время задержания

Художник Philippenzo рассказал в своих соцсетях, что ему диагностировали перелом плечевого сустава. К публикации он прикрепил снимок, полученный в результате магнитно-резонансной томографии.
Philippenzo заявил, что у него «уже третий месяц» болит рука, которую ему якобы «выкручивали» правоохранители во время задержания в июле. По словам художника, рука «с трудом поднимается».
Philippenzo задержали в конце июля на погранконтроле в московском аэропорту. Художника обвинили в неповиновении сотруднику полиции и арестовали его на 15 суток. В августе Филиппа Козлова (это настоящее имя Philippenzo) арестовали повторно — и вновь на 15 суток.
Philippenzo известен граффити с политическими высказываниями, в том числе антивоенными. Среди них — надпись «Поцелуи», стилизованная под нашивку полиции, работы «Цинк наш» и «А есть маршмеллоу? — Есть марш-марш левой!».
За свое творчество на художника неоднократно составляли протоколы о дискредитации армии. Некоторые работы он делал вместе с участницей Pussy Riot Ритой Флорес.
Последнее граффити в Москве — «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы — Philippenzo представил 12 июня, в День России. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.
В сентябре в квартире и студии Philippenzo прошли обыски. В отношении художника возбудили уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти — как раз за граффити «Изроссилование».