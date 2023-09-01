К стрит-арт-художнику Philippenzo пришли с обысками

Силовики проводят обыски в квартире и студии уличного художника Филиппа Козлова (Philippenzo). Об этом сообщает «Полигон» со ссылкой на своего корреспондента.
С 8 утра правоохранители ждали Козлова у его дома. В ходе обысков у художника изъяли часть работ.
Предварительно на него завели уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК, максимальное наказание — три года тюрьмы) за работу «Изроссилование».
Philippenzo известен граффити с политическими высказываниями, в том числе антивоенными. Среди них — надпись «Поцелуи», стилизованная под нашивку полиции, работы «Цинк наш» и «А есть маршмеллоу? — Есть марш-марш левой!».
За его творчество на художника неоднократно составляли протоколы о дискредитации армии. Некоторые работы он делал вместе с участницей Pussy Riot Ритой Флорес.
Последнее граффити в Москве — «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы — Philippenzo представил 12 июня, в День России. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.
В конце июля художник вернулся в Москву из Грузии и был задержан прямо в аэропорту. Ему дважды назначали административный арест на 15 суток, обвиняя в неповиновении сотрудникам полиции.