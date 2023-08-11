Philippenzo, автору граффити «Изроссилование» и «Цинк наш», дали еще 15 суток

Люберецкий районный суд Московской области повторно арестовал уличного художника Филиппа Козлова (Philippenzo) на 15 суток. Об этом пишет Sota со ссылкой на базу данных суда.
Согласно карточке дела, Козлова привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП — неповиновение сотруднику полиции. Арест на 15 суток — максимальное наказание по этому обвинению.
Первый арест Philippenzo получил прямо в московском аэропорту по прилете из Грузии. Ему вменили неповиновение правоохранителям из‑за того, что он якобы отказался показать им паспорт.
Philippenzo известен граффити с политическими высказываниями, в том числе антивоенными. Среди них — надпись «Поцелуи», стилизованная под нашивку полиции, работы «Цинк наш» и «А есть маршмеллоу? — Есть марш-марш левой!».
За свое творчество на художника неоднократно составляли протоколы о дискредитации армии. Некоторые работы он делал вместе с участницей Pussy Riot Ритой Флорес.
Последнее граффити в Москве — «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы — Philippenzo представил 12 июня, в День России. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.