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Philippenzo, автору граффити «Изроссилование» и «Цинк наш», дали еще 15 суток

Семён Гудошников
Сегодня в 19:18

Люберецкий районный суд Московской области повторно арестовал уличного художника Филиппа Козлова (Philippenzo) на 15 суток. Об этом пишет Sota со ссылкой на базу данных суда.

Согласно карточке дела, Козлова привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП — неповиновение сотруднику полиции. Арест на 15 суток — максимальное наказание по этому обвинению.

Первый арест Philippenzo получил прямо в московском аэропорту по прилете из Грузии. Ему вменили неповиновение правоохранителям из‑за того, что он якобы отказался показать им паспорт.

Philippenzo известен граффити с политическими высказываниями, в том числе антивоенными. Среди них — надпись «Поцелуи», стилизованная под нашивку полиции, работы «Цинк наш» и «А есть маршмеллоу? — Есть марш-марш левой!».

За свое творчество на художника неоднократно составляли протоколы о дискредитации армии. Некоторые работы он делал вместе с участницей Pussy Riot Ритой Флорес.

Последнее граффити в Москве — «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы — Philippenzo представил 12 июня, в День России. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.

© Фото: Philippenzo/твиттер Артема Лоскутова
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Филипп Козлов
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