В Москве по прилете из Грузии арестовали Philippenzo, автора граффити «Изроссилование» и «Цинк наш»

В Москве по возвращении в Россию из Грузии задержали уличного художника Филиппа Козлова (Philippenzo). Об этом в твиттере сообщил его друг — художник Артем Лоскутов.
По его словам, Philippenzo задержали на погранконтроле в аэропорту. Пока ему вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП — неповиновение сотруднику полиции. Суд арестовал художника на 15 суток.
Philippenzo известен граффити с политическими высказываниями, в том числе антивоенными. Среди них — надпись «Поцелуи», стилизованная под нашивку полиции, работы «Цинк наш» и «А есть маршмеллоу? — Есть марш-марш левой!».
За свое творчество на художника неоднократно составляли протоколы о дискредитации армии. Некоторые работы он делал вместе с участницей Pussy Riot Ритой Флорес.
Последнее граффити в Москве — «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы — Philippenzo представил 12 июня, в День России. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.