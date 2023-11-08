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Алла Пугачева, будучи в Твери, записала три новые песни «не для релиза»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

3 ноября Алла Пугачева приезжала в Тверь для записи песен, рассказал РИА «Новости» звукорежиссер и основатель звукозаписывающей студии «Салам» Игорь Лалетин. Они предназначены для личного пользования.

«Спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]. Наша задача — записать вокал… Это были какие‑то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — сказал Лалетин. В студии он и она «повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили».

Пугачева попросила собеседника агентства «отослать ей вокал», но где она потом будет их доделывать, он не в курсе.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* уехали из России после начала военной спецоперации на территории Украины в 2022 году. Певица приезжала в страну в мае (на похороны ее друга, модельера Валентина Юдашкина) и в ноябре на несколько дней.

* Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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