Алла Пугачева, будучи в Твери, записала три новые песни «не для релиза»

«Спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]. Наша задача — записать вокал… Это были какие‑то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — сказал Лалетин. В студии он и она «повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили».