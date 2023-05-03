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Алла Пугачева прилетела в Россию

Виктория Шанина
Сегодня в 17:16

Певица Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию. Она прибыла в Москву 3 мая, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.

Агентство предположило, что Пугачева прилетела на прощание с другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище. Чупракова не смогла подтвердить эту информацию.

«Я пока у нее даже не спрашивала еще», — сказала помощница артистки.

В сентябре СМИ сообщили, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. Незадолго до этого Минюст признал иноагентом супруга певицы Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Спустя несколько дней стало известно, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку. В апреле этого года Генпрокуратуру попросили проверить артистку на финансирование ВСУ.

* Максим Галкин признан в РФ иноагентом.

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