Алла Пугачева прилетела в Россию

В сентябре СМИ сообщили, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. Незадолго до этого Минюст признал иноагентом супруга певицы Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».