Алла Пугачева прилетела в Россию

Певица Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию. Она прибыла в Москву 3 мая, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.
Агентство предположило, что Пугачева прилетела на прощание с другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище. Чупракова не смогла подтвердить эту информацию.
«Я пока у нее даже не спрашивала еще», — сказала помощница артистки.
В сентябре СМИ сообщили, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. Незадолго до этого Минюст признал иноагентом супруга певицы Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».
Спустя несколько дней стало известно, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку. В апреле этого года Генпрокуратуру попросили проверить артистку на финансирование ВСУ.