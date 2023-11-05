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Алла Пугачева уехала из России. Максим Галкин* выложил фото с ней в Латвии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:19

Комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* опубликовал снимок с женой, сделанный в Латвии. РИА «Новости» и «Коммерсант» со ссылкой на фотографию сообщают об отъезде певицы из России.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в [латвийском городе] Сигулде!», — написал Галкин. Супруги сфотографировались на фоне лютеранской церкви.

© Из соцсетей Максима Галкина

Директор Пугачевой Елена Чупракова отказала изданию «Подъем» в комментарии о местоположении певицы. «Вы не верите Максиму Галкину?», — добавила она.

С какими целями Пугачева приехала в Москву через Псков, неизвестно. Галкина с ней не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поездку певицы. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный — он всегда свободно возвращается на свою родину <…> и так же свободно ее покидает по различным целям», — сказал он.

В мае Пугачева прилетала в Россию на похороны ее друга, модельера Валентина Юдашкина. На постоянной основе певица вместе с мужем живет в Израиле. После признания Галкина иноагентом Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

* Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Алла ПугачеваДмитрий ПесковМаксим ГалкинЕлена ЧупраковаВалентин Юдашкин
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