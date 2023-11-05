Алла Пугачева уехала из России. Максим Галкин* выложил фото с ней в Латвии

С какими целями Пугачева приехала в Москву через Псков, неизвестно. Галкина с ней не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поездку певицы. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный — он всегда свободно возвращается на свою родину <…> и так же свободно ее покидает по различным целям», — сказал он.