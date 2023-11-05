Алла Пугачева уехала из России. Максим Галкин* выложил фото с ней в Латвии

Комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* опубликовал снимок с женой, сделанный в Латвии. РИА «Новости» и «Коммерсант» со ссылкой на фотографию сообщают об отъезде певицы из России.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в [латвийском городе] Сигулде!», — написал Галкин. Супруги сфотографировались на фоне лютеранской церкви.
Директор Пугачевой Елена Чупракова отказала изданию «Подъем» в комментарии о местоположении певицы. «Вы не верите Максиму Галкину?», — добавила она.
С какими целями Пугачева приехала в Москву через Псков, неизвестно. Галкина с ней не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поездку певицы. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный — он всегда свободно возвращается на свою родину <…> и так же свободно ее покидает по различным целям», — сказал он.
В мае Пугачева прилетала в Россию на похороны ее друга, модельера Валентина Юдашкина. На постоянной основе певица вместе с мужем живет в Израиле. После признания Галкина иноагентом Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».
* Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом.