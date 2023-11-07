Отец Анджелины Джоли раскритиковал актрису за ее высказывания о военных действиях в Газе

Американский актер Джон Войт раскритиковал свою дочь, актрису Анджелину Джоли за ее позицию относительно военных действий Израиля на территории сектора Газа. Войт заявил, что разочарован Джоли.
По мнению актера, Джоли, «как и многие, не имеет понимания Божьей чести, Божьей правды». Палестино-израильский конфликт, как считает Войт, — «о разрушении истории Божьей земли, Святой земли, земли евреев».
«Израильская армия должна защищать свою землю, своих людей. Это война. Она не будет такой, какой сторонники левых взглядов видят ее. Она не может быть цивилизованной сейчас. Израиль был атакован бесчеловечным террором», — заявил Войт.
Артист напомнил, что ХАМАС совершил нападение на «невинных детей, матерей, отцов, дедов». «А вы, дураки, называете Израиль проблемой. Вам стоит посмотреть на себя и спросить, а кто же вы такие, и спросить „А я узнаю правду или мне лгут, и я следую за толпой?“», — подчеркнул Войт.
«Израиль атаковали, и эти животные хотят стереть евреев с лица земли, христиан. Палестинцы не были брошены без средств. Им предоставляли огромные деньги. Но они не поделились ими с народом, они создавали оружие вместо этого», — сказал актер.
Войт добавил, что «народу Израиля небезразличны люди». «Они любят, они берегут. Это то, чего животные понять не могут», — заключил он.
Ранее Анджелина Джоли опубликовала в своих соцсетях комментарий к происходящему на Ближнем Востоке. Актриса назвала атаку ХАМАС на Израиль «актом террора», но отметила, что он «не может оправдать то, сколько невинных жизней были потеряны из‑за бомбардировок гражданского населения Газы, которому некуда идти, у которого нет воды или пищи, а также никаких возможностей для эвакуации».
«Человечность требует немедленного перемирия. Палестинские и израильские жизни, как и жизни всех людей на Земле, в равной степени имеют значение. Все, что может предотвратить жертвы среди гражданского населения и спасти жизни, должно быть сделано», — написала Джоли.
Позднее актриса также назвала действия израильской армии «преднамеренной бомбардировкой попавшего в ловушку населения, которому некуда деваться» и «коллективным наказанием». Она подчеркнула, что «отказываясь требовать гуманитарного перемирия и останавливая Совбез ООН от этого требования в адрес обеих сторон, мировые лидеры соучаствуют в преступлениях».
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики группировки вторглись в южные регионы Израиля. Члены ХАМАС расстреливали мирных жителей и забрали в заложники более 240 человек. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.
27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.
По данным Минздрава Газы, от израильских ударов в секторе погибли более 10 тыс. человек. В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.