Отец Анджелины Джоли раскритиковал актрису за ее высказывания о военных действиях в Газе

Артист напомнил, что ХАМАС совершил нападение на «невинных детей, матерей, отцов, дедов». «А вы, дураки, называете Израиль проблемой. Вам стоит посмотреть на себя и спросить, а кто же вы такие, и спросить „А я узнаю правду или мне лгут, и я следую за толпой?“», — подчеркнул Войт.