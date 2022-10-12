ФАС признала МТС виновной в нарушении закона о защите конкуренции из‑за повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции из‑за повышения цен на услуги связи. Об этом сообщает «Интерфакс».

В январе 2022 года МТС увеличила на 9,5% цену на услуги связи для более 28 млн абонентов из‑за «удорожания собственных затрат». Регулятор посчитал, что повышение стоимости было необоснованным.

При этом в августе компания повторно повысила стоимость на некоторые тарифы на 8,4%, на остальные тарифы цены выросли в сентябре и октябре на 9,7%.

«Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%», — рассчитали в ФАС.

Регулятор выдал МТС предписание снизить тарифы. В компании заявили, что официальный документ пока не был получен.

«Мы пока не получили официальное предписание ФАС. При корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии. Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения», — заметили в МТС.