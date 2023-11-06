СМИ: житель Стамбула выпустил мышей в ресторане «МакДоналдс» в знак протеста против войны в Газе

Неизвестный мужчина выпустил мышей в одном из ресторанов сети «МакДоналдс» в Стамбуле. Он сделал это в знак протеста против военных действий Израиля на территории сектора Газа, сообщило издание Akdeniz Gercek.
Из его публикации стало известно, что злоумышленник оставил коробку с грызунами в заведении. Во время своего визита в ресторан он прокричал «Вы ешьте не мясо мусульман, а мясо вот этих мышей».
Так мужчина отреагировал, вероятно, на новость, что рестораны «МакДоналдс» в Израиле пожертвуют 4 тыс. обедов солдатам ЦАХАЛ и медработникам. В турецком «МакДоналдс» подчеркнули, что работают независимо от бизнеса в других странах.
Ранее акции с мышами произошли еще в двух ресторанах «МакДоналдс» в британском городе Бирмингем. Про-палестинские активисты выпустили десятки грызунов в заведениях сети.
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики группировки вторглись в южные регионы Израиля. Члены ХАМАС расстреливали мирных жителей и забрали в заложники более 240 человек. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.
27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.
В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.