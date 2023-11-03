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Песков прокомментировал возможный приезд Аллы Пугачевой в РФ словами о «добропорядочном гражданине»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

В ночь на 3 ноября РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о приезде Аллы Пугачевой в Москву. Певица приехала в страну через Псков. Ее мужа Максима Галкина, которого Минюст признал иностранным агентом, с ней не было, добавило агентство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя поездку Пугачевой, заявил о праве россиян уезжать из страны и приезжать обратно. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный, — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое‑то время пожить где‑то в другом месте», — сказал он.

Пескова спросили, не скажется ли негативно на настроениях в обществе присутствие вернувшихся россиян, среди которых есть «родственники иноагентов». Песков ответил, что «родственник иноагента» «именем нарицательным не является и не должно являться».

В РПЦ тоже прокомментировали приезд Пугачевой. Там заявили, что возвращающиеся в страну россияне должны извиниться, если допустили неоднозначные высказывания в адрес сограждан.

В мае Пугачева прилетала в Россию на похороны ее друга, модельера Валентина Юдашкина. На постоянной основе певица вместе с мужем живет в Израиле. После признания Галкина иноагентом Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

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Дмитрий ПесковАлла ПугачеваМаксим ГалкинВалентин Юдашкин
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