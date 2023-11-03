Песков прокомментировал возможный приезд Аллы Пугачевой в РФ словами о «добропорядочном гражданине»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя поездку Пугачевой, заявил о праве россиян уезжать из страны и приезжать обратно. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный, — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое‑то время пожить где‑то в другом месте», — сказал он.