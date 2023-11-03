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Новые сезоны «Эйфории», «Одних из нас» и «Белого лотоса» выйдут в 2025 году

Семён Гудошников
Сегодня в 11:14

Премьера третьего сезона «Эйфории» намечена на 2025 год. Об этом на пресс-конференции сообщил глава HBO Кейси Блойс, пишет Variety.

В 2025 году также должны выйти второй сезон «Одних из нас», третий сезон «Белого лотоса» и сериал-приквел «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри».

В начале 2024-го ожидается премьера второго сезона «Дома Дракона». Съемки еще одного спин-оффа «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» начнутся следующей весной. Ранее работа над ним приостановилась из‑за забастовки Гильдии сценаристов США.

Подробности сюжета третьего сезона «Эйфории» пока неизвестны. В апреле художница по костюмам Хайди Бивенс сказала, что его действие, возможно, перенесется на пять лет вперед и герои перестанут быть школьниками.

В августе создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон заявил, что видит новые серии как «фильм-нуар». По его словам, в грядущем сезоне Ру, героине Зендаи, предстоит «исследовать, что значит быть человеком с принципами в коррумпированном мире».

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