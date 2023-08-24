Третий сезон «Эйфории» планируют снять в нуар-эстетике

Съемки новых серий должны были начаться в июне, но из‑за забастовки сценаристов и актеров производство отложили на неопределенный срок. В мае директор по драматическим шоу HBO Франческа Орси заявила, что третий сезон «Эйфории» придется ждать как минимум до 2025 года.