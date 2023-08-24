Третий сезон «Эйфории» планируют снять в нуар-эстетике

Создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон видит третий сезон как «фильм-нуар». Об этом он рассказал в интервью журналу Elle.
Левинсон отметил, что в новых сериях Ру, героине Зендаи, предстоит «исследовать, что значит быть человеком с принципами в коррумпированном мире».
Режиссер добавил, что восхищается работой актрисы: «Она непрерывно растет как артистка и всегда ищет вызов. Она никогда не бывает довольна собой».
Подробности сюжета третьего сезона не разглашаются. В апреле художница по костюмам Хайди Бивенс сказала, что его действие, возможно, перенесется на пять лет вперед и герои перестанут быть школьниками.
Съемки новых серий должны были начаться в июне, но из‑за забастовки сценаристов и актеров производство отложили на неопределенный срок. В мае директор по драматическим шоу HBO Франческа Орси заявила, что третий сезон «Эйфории» придется ждать как минимум до 2025 года.