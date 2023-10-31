Крупные лейблы переписывают контракты, чтобы на время запретить артистам перезаписывать свои альбомы

Новые контракты на звукозапись запрещают артистам перезаписывать свою музыку в течение 10, 15 или даже 30 лет после их ухода с лейбла. Это серьезное изменение, если сравнивать с предыдущими стандартными контрактами на запись, в которых зачастую говорилось, что артисты могут перезаписывать музыку через пять-семь лет с первоначальной даты выпуска или через два года после истечения срока действия контракта, отметило издание.