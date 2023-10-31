Крупные лейблы переписывают контракты, чтобы на время запретить артистам перезаписывать свои альбомы

Крупные музыкальные лейблы переписывают свои контракты, запрещая артистам перезаписывать свои релизы в течение как минимум 10 лет, сообщает Billboard. К этому решению компании Universal Music, Sony Music и Warner Music подтолкнул успех перезаписанных альбомов Тейлор Свифт.
Новые контракты на звукозапись запрещают артистам перезаписывать свою музыку в течение 10, 15 или даже 30 лет после их ухода с лейбла. Это серьезное изменение, если сравнивать с предыдущими стандартными контрактами на запись, в которых зачастую говорилось, что артисты могут перезаписывать музыку через пять-семь лет с первоначальной даты выпуска или через два года после истечения срока действия контракта, отметило издание.
«Недавно я заключил сделку с очень крупной инди-группой, у которой было 30-летнее ограничение на перезапись. Это, очевидно, намного дольше, чем я привык видеть», — заявил адвокат группы Cigarettes After Sex Гандхар Савур.
До июня 2019 года, когда Свифт объявила, что перезапишет свои первые шесть альбомов, идея привлечения поклонников к новым версиям старых песен была нишей музыкального бизнеса. Фрэнк Синатра перезаписал ряд своих самых популярных хитов 60-х.
Тейлор Свифт переделывает все свои альбомы, после того как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции не смогла.
В апреле 2021 года артистка выпустила перезаписанную версию своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)». В ноябре Тейлор Свифт представила «Red (Taylor’s Version)» — переизданную версию четвертой сольной пластинки «Red» 2012 года. А в июле 2023-го вышла пластинка «Speak Now (Taylor’s Version)», на которой оказалось шесть неизданных ранее песен. В августе она анонсировала «1989 (Taylor’s Version)».