Тейлор Свифт анонсировала выход альбома «1989 (Taylor’s Version)»

Тейлор Свифт анонсировала перезапись четвертого альбома «1989», который станет частью серии «Taylor’s Version» после «Fearless», «Red» и «Speak Now». Премьера пластинки состоится 27 октября.
«Альбом „1989“ изменил мою жизнь!» — написала в своих соцсетях певица. В пластинку войдут 16 оригинальных песен, а также еще пять треков, которые ранее никто не слышал.
В каждый свой перезаписанный альбом Свифт добавляет несколько новых композиций, которые она называет «из хранилища». Все они были записаны во время первоначального создания альбома, но по каким‑то причинам не были выпущены. «Теперь эти причины кажутся ненужными. Я решила, что хочу, чтобы вы узнали всю историю», — говорила она ранее.
Треки «из хранилища» «1989» еще не раскрыты, но так как Свифт заявила, что они «ранее не издавались», в их число, скорее всего, не войдет промосингл «Sweeter Than Fiction» к фильму «Мечты сбываются!». Фанаты считают, что, возможно, в альбоме появится собственная версия хита Кельвина Харриса и Рианны «This Is What You Came For», который Свифт написала под псевдонимом.
Поклонники также предполагают, что в «1989 (Taylor’s Version)» могут войти фиты с такими музыкантами, как Кендрик Ламар, Гарри Стайлз, Селена Гомес, Трой Сиван, инди-поп-группа Муна и Кетти Перри.
Тейлор Свифт переделывает все свои альбомы, после того как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции она не смогла.
В апреле 2021 года артистка выпустила перезаписанную версию своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)». В ноябре Тейлор Свифт представила «Red (Taylor’s Version)» — переизданную версию четвертой сольной пластинки «Red» 2012 года. А в июле 2023-го вышла пластинка «Speak Now (Taylor’s Version)», на которой оказалось шесть неизданных ранее песен.