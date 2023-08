Тейлор Свифт анонсировала выход альбома «1989 (Taylor’s Version)»

Треки «из хранилища» «1989» еще не раскрыты, но так как Свифт заявила, что они «ранее не издавались», в их число, скорее всего, не войдет промосингл «Sweeter Than Fiction» к фильму «Мечты сбываются!». Фанаты считают, что, возможно, в альбоме появится собственная версия хита Кельвина Харриса и Рианны «This Is What You Came For», который Свифт написала под псевдонимом.