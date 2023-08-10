Тейлор Свифт анонсировала выход альбома «1989 (Taylor’s Version)»

В каждый свой перезаписанный альбом Свифт добавляет несколько новых композиций, которые она называет «из хранилища». Все они были записаны во время первоначального создания альбома, но по каким‑то причинам не были выпущены. «Теперь эти причины кажутся ненужными. Я решила, что хочу, чтобы вы узнали всю историю», — говорила она ранее.