Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома «Red» и короткометражку к треку «All Too Well»

На обновленной пластинке появилось несколько приглашенных артистов, в том числе Эд Ширан , Фиби Бриджерс и Крис Стэплтон . Всего в треклисте 30 композиций, включая «I Almost Do», «The Last Time», «Everything Has Changed» и «Run».

Американская певица Тейлор Свифт выпустила переизданную версию своего альбома «Red». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

К песне «All Too Well» певица представила клип в формате 15-минутной короткометражки. Главные роли в ней исполнили Сэди Синк («Очень странные дела») и Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»).

Премьера фильма состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square 13 в Нью-Йорке. Перед показом Тейлор Свифт исполнила 10-минутную версию трека «All Too Well» под гитару.

«Red» вышел в 2012 году и стал четвертым альбомом в карьере певицы. Он получил номинацию на «Грэмми» в категории «Альбом года», но проиграл «Random Access Memories» Daft Punk. Однако многие поклонники Свифт считают «Red» лучшей работой певицы.

Свифт переделывает все свои альбомы после того, как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции она не смогла.

В апреле артистка поделилась перезаписанной версией своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)», а также ранее неизвестной песней «You All over Me» при участии Марен Моррис.