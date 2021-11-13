перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти США и Евросоюза призвали Россию отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал»* 17:06
Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома «Red» и короткометражку к треку «All Too Well» 16:10
В Москве откроется группа поддержки секс-работниц и секс-работников 15:59
Апелляционный суд в США приостановил обязательную вакцинацию сотрудников частных компаний 14:57
Кадр из клипа на "Последний звонок"
Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона. Прокуратура начала проверку 14:42
В Петербурге ресторанам, кафе и барам разрешат работать до полуночи 14:01
Питер Джексон продал основанную им студию спецэффектов и стал миллиардером 13:51
Минцифры заплатит 68,3 млн рублей за мониторинг хакерских форумов 13:06
Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии в знак протеста против давления на «Мемориал»* 12:53
9sdworld/Pixabay
В Нидерландах по просьбе США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег для хакеров 12:04
В России за сутки от ковида умерли 1241 человек – это новый антирекорд 11:36
Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту 11:21
Мэра Петрозаводска сбила машина, когда он перебегал дорогу. Он написал об этом стих 10:40
Бизнесмен, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб при крушении самолета 10:03
britneyspears/Instagram
Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца 8:43
Деймон Албарн выпустил альбом об Исландии — «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» 2:58
Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты» 2:02
Владимир Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенной 1:16
В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН» 0:47
disneyplus/Instagram
Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год» 0:08
Отключить рекламу

Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома «Red» и короткометражку к треку «All Too Well»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:10

Американская певица Тейлор Свифт выпустила переизданную версию своего альбома «Red». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

На обновленной пластинке появилось несколько приглашенных артистов, в том числе Эд Ширан, Фиби Бриджерс и Крис Стэплтон. Всего в треклисте 30 композиций, включая «I Almost Do», «The Last Time», «Everything Has Changed» и «Run».

К песне «All Too Well» певица представила клип в формате 15-минутной короткометражки. Главные роли в ней исполнили Сэди Синк («Очень странные дела») и Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»).

Премьера фильма состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square 13 в Нью-Йорке. Перед показом Тейлор Свифт исполнила 10-минутную версию трека «All Too Well» под гитару.

«Red» вышел в 2012 году и стал четвертым альбомом в карьере певицы. Он получил номинацию на «Грэмми» в категории «Альбом года», но проиграл «Random Access Memories» Daft Punk. Однако многие поклонники Свифт считают «Red» лучшей работой певицы.

Свифт переделывает все свои альбомы после того, как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции она не смогла.

В апреле артистка поделилась перезаписанной версией своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)», а также ранее неизвестной песней «You All over Me» при участии Марен Моррис.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Люди
Эд Ширан
Крис Стэплтон
Моррис Марен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить