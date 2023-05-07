Тейлор Свифт анонсировала перезапуск альбома «Speak Now»

Американская певица Тейлор Свифт перезапишет свой третий студийный альбом «Speak Now» 2010 года. Об этом артистка сообщила на первом концерте в рамках тура «Eras», пишет Pitchfork.
Пластинка получит название «Speak Now (Taylor’s Version)» и выйдет 7 июля. Помимо старых треков, на ней окажется шесть ранее неизданных.
На обложке Тейлор Свифт вновь будет в пышном фиолетовом платье с открытыми плечами и с кудрями. В своих соцсетях певица уже показала фото, которое окажется на обложке альбома.
Певица рассказала, что полностью самостоятельно написала «Speak Now», когда ей было 18–20 лет. По ее словам, альбом рассказывает «историю взросления, полетов и падений… и жизни».
Тейлор Свифт переделывает все свои альбомы, после того как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции она не смогла.
В апреле 2021 года артистка выпустила перезаписанную версию своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)». А в ноябре Тейлор Свифт представила «Red (Taylor’s Version)» — переизданную версию четвертой сольной пластинки «Red» 2012 года.