Mattel выпустила куклу Райна Гослинга в образе Кена в той самой радужной толстовке

«Может, его и было #Kenough (смесь слов Ken и Enough, „достаточно“ — прим. ред.) на экране, но наверняка вы по нему уже скучаете. Теперь у вас есть шанс заполучить куклу Кена, вдохновленной ролью Райана Гослинга», — написала компания игрушек в анонсе и представила изображение фигурки. Она одета в ту же радужную тай-дай худи, имеет блондинистые волосы и носит платок на голове, а также ковбойские сапоги, какие были у героя картины.