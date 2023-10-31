Mattel выпустила куклу Райна Гослинга в образе Кена в той самой радужной толстовке

Mattel представила куклу Кена из фильма «Барби», фото появились в соцсетях бренда. Его образ до деталей повторяет персонажа Райана Гослинга.
«Может, его и было #Kenough (смесь слов Ken и Enough, „достаточно“ — прим. ред.) на экране, но наверняка вы по нему уже скучаете. Теперь у вас есть шанс заполучить куклу Кена, вдохновленной ролью Райана Гослинга», — написала компания игрушек в анонсе и представила изображение фигурки. Она одета в ту же радужную тай-дай худи, имеет блондинистые волосы и носит платок на голове, а также ковбойские сапоги, какие были у героя картины.
«Кен был создан идеальным, он заслуживает восхищения и успеха. Его одного было более чем достаточно в стране Барби. Благодаря идеальному перевоплощению Райана Гослинга этот образ с толстовкой вдохновил миллионы людей по всему миру и сразу же стал культовым», — отмечает бренд.
Кен-Гослинг присоединится к коллекции кукол, появившихся после выхода картины Греты Гервиг в кинотеатрах. Сейчас в ней уже представлены Барби в стиле героинь Марго Робби, Иссы Рей (Барби-президент) и Кейт Маккиннон («Странная Барби»), а также Кен, повторяющий образ Симу Лю.
Все они доступны для покупки на сайте Mattel. Кена-Гослинга до 14 ноября можно только предзаказать.
На прошлой неделе Mattel представила другую коллекцию кукол, посвященную сериалу Тед Лассо. В неё кроме главного героя вошли фигурки Ребекки и Кили.
«Барби» стала самой кассовой картиной 2023 года, в прокате она собрала больше 1,3 млрд долларов и обогнала «Братьев Супер Марио в кино» и «Оппенгеймера».
Грета Гервиг после выхода фильма на экраны поделилась, что покорившая зрителей сцена с танцем Райана Гослинга и Кенов под песню «I’m Just Ken» могла вовсе не попасть в финальную версию. Постановщица беспокоилась, что аудитории не понравится, как главный конфликт фильма решается с помощью танца.