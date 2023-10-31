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Вместо Decathlon в России откроются магазины под брендом Desport — уже в декабре

Виктория Шанина
Сегодня в 13:57

Компания АРМ, купившая бизнес Decathlon в России, запустит новую сеть спортивных магазинов под брендом Desport. Об этом ТАСС сообщили в АРМ.

Первые магазины откроются уже в декабре. В ассортименте будут товары собственных торговых марок новой сети и неназванных известных брендов.

В АРМ объяснили смысл названия сети. Desport — это старофранцузское слово, которое означает «развлечение» или «игра» и от которого во многих языках мира произошло слово «спорт».

«Это название отражает саму суть нашего бизнеса: вдохновлять людей к занятиям спортом и физической активностью», — сказал директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер.

Decathlon — крупнейший производитель и продавец спортивных товаров родом из Франции. Ретейлер приостановил работу в России в марте 2022-го, а в январе этого года стало известно, что компания ищет покупателя на свой бизнес в России.

В июле сделку по продаже российского бизнеса Decathlon одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В активы ретейлера входило 35 магазинов и склад. Покупателем выступила АРМ.

В сентябре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что новые магазины на месте Decathlon откроются после полного завершения сделки, предположительно, до конца 2023 года.

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