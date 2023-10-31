Компания АРМ, купившая бизнес Decathlon в России, запустит новую сеть спортивных магазинов под брендом Desport. Об этом ТАСС сообщили в АРМ.
Первые магазины откроются уже в декабре. В ассортименте будут товары собственных торговых марок новой сети и неназванных известных брендов.
В АРМ объяснили смысл названия сети. Desport — это старофранцузское слово, которое означает «развлечение» или «игра» и от которого во многих языках мира произошло слово «спорт».
«Это название отражает саму суть нашего бизнеса: вдохновлять людей к занятиям спортом и физической активностью», — сказал директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер.
Decathlon — крупнейший производитель и продавец спортивных товаров родом из Франции. Ретейлер приостановил работу в России в марте 2022-го, а в январе этого года стало известно, что компания ищет покупателя на свой бизнес в России.
В июле сделку по продаже российского бизнеса Decathlon одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В активы ретейлера входило 35 магазинов и склад. Покупателем выступила АРМ.
В сентябре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что новые магазины на месте Decathlon откроются после полного завершения сделки, предположительно, до конца 2023 года.