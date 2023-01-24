Реклама
Новости

Сеть Decathlon продаст свой бизнес в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:07

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продаст свой бизнес в России. Компания уже начала искать покупателя, сообщил «РБК» со ссылкой на свои источники.

По их словам, планируется продать весь бизнес целиком, а также отдельно — недвижимость сети. В данный момент, согласно информации с сайта компании, Decathlon владеет 28 магазинами на территории России.

Еще весной 2022 года торговых точек было 57. Однако после начала специальной военной операции сеть приостановила поставки в Россию, а 27 июня окончательно закрыла все магазины. В это же время прекратились и онлайн-продажи.

По официальным данным, «продажи приостановлены на неопределенный срок». Информацию об окончательном уходе с российского рынка в Decathlon пока не подтвердили. Тем не менее, оставшиеся товары распродавали через маркетплейс Ozon еще в августе.

Консалтинговая компания Core.xp подсчитала, что Decathlon принадлежит не менее 135 тыс. квадратных метров недвижимости в России: гипермаркеты, офисные и складские помещения, незастроенные земельные участки. Они оформлены на два основных юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус».

Бизнеc Decathlon в России, по оценке гендиректора аналитической компании InfoLine Ивана Федякова, стоит порядка 13-15 млрд рублей. Для его продажи компании предстоит получить разрешение Минфина. По мнению Федякова, продать весь бизнес целиком сети не удастся.

расскажите друзьям
люди
Иван Федяков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»