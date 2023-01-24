Сеть Decathlon продаст свой бизнес в России

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продаст свой бизнес в России. Компания уже начала искать покупателя, сообщил «РБК» со ссылкой на свои источники.
По их словам, планируется продать весь бизнес целиком, а также отдельно — недвижимость сети. В данный момент, согласно информации с сайта компании, Decathlon владеет 28 магазинами на территории России.
Еще весной 2022 года торговых точек было 57. Однако после начала специальной военной операции сеть приостановила поставки в Россию, а 27 июня окончательно закрыла все магазины. В это же время прекратились и онлайн-продажи.
По официальным данным, «продажи приостановлены на неопределенный срок». Информацию об окончательном уходе с российского рынка в Decathlon пока не подтвердили. Тем не менее, оставшиеся товары распродавали через маркетплейс Ozon еще в августе.
Консалтинговая компания Core.xp подсчитала, что Decathlon принадлежит не менее 135 тыс. квадратных метров недвижимости в России: гипермаркеты, офисные и складские помещения, незастроенные земельные участки. Они оформлены на два основных юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус».
Бизнеc Decathlon в России, по оценке гендиректора аналитической компании InfoLine Ивана Федякова, стоит порядка 13-15 млрд рублей. Для его продажи компании предстоит получить разрешение Минфина. По мнению Федякова, продать весь бизнес целиком сети не удастся.