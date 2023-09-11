Магазины Decathlon в России откроются до конца года

Новый владелец Decathlon в России откроет магазины сети до конца этого года. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС.
Открытие точек начнется после того, как будет завершена продажа российского бизнеса новому владельцу. Сделка была одобрена правительственной комиссией еще несколько месяцев назад, а в бюджет уже уплачен обязательный взнос.
Он добавил, что adidas пока не представил покупателя на свои активы в России. Евтухов считает, что для компаний этот вопрос чувствительный, поэтому некоторые из них «долго хранят в секрете своих потенциальных партнеров и информацию о них».
«Многие [компании] хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление, которому они подвергаются в своих странах как со стороны политического руководства, так и со стороны контрагентов», — сказал замминистра.
Decathlon — крупнейший производитель и продавец спортивных товаров. Ретейлер приостановил работу в России в марте 2022-го, а в январе этого года стало известно, что компания ищет покупателя на свой бизнес в России.
В мае источники «Ведомостей» сообщали, что бизнес сети в России могут купить турецкая компания Flo Retailing и ливанская Azadea Group. Тогда же отмечалось, что рассматриваются два варианта сделки. Либо инвестор выкупит всю российскую сеть и перезапустит магазины Decathlon по модели франчайзинга, либо сделает то же самое, но часть точек будет закрыта.