Реклама
Новости

Магазины Decathlon в России откроются до конца года

Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

Новый владелец Decathlon в России откроет магазины сети до конца этого года. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

Открытие точек начнется после того, как будет завершена продажа российского бизнеса новому владельцу. Сделка была одобрена правительственной комиссией еще несколько месяцев назад, а в бюджет уже уплачен обязательный взнос.

Он добавил, что adidas пока не представил покупателя на свои активы в России. Евтухов считает, что для компаний этот вопрос чувствительный, поэтому некоторые из них «долго хранят в секрете своих потенциальных партнеров и информацию о них».

«Многие [компании] хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление, которому они подвергаются в своих странах как со стороны политического руководства, так и со стороны контрагентов», — сказал замминистра.

Decathlon — крупнейший производитель и продавец спортивных товаров. Ретейлер приостановил работу в России в марте 2022-го, а в январе этого года стало известно, что компания ищет покупателя на свой бизнес в России.

В мае источники «Ведомостей» сообщали, что бизнес сети в России могут купить турецкая компания Flo Retailing и ливанская Azadea Group. Тогда же отмечалось, что рассматриваются два варианта сделки. Либо инвестор выкупит всю российскую сеть и перезапустит магазины Decathlon по модели франчайзинга, либо сделает то же самое, но часть точек будет закрыта.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»