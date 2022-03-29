Decathlon заявил о приостановке деятельности в России

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon уходит с российского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.

В компании заявили, что из‑за санкций Евросоюза против России возникают проблемы с экспортом товара в страну. В частности, не соблюдается ряд условий по поставкам, из‑за чего продолжение работы сети магазинов Decathlon невозможно.

Также Decathlon отмечает, что следит за развитием событий вокруг России и Украины.

«Мы экстренно сосредоточили свои усилия на безопасности и поддержке наших 125 сотрудников с Украины в команде. Им также помогла солидарность коллег в соседних странах, которые поучаствовали в поиске жилья для них или даже приветствовали их в своих домах», — сообщается в релизе.

В Польше находится «подразделение солидарности» Decathlon. Там уже собрали 2,6 млн евро на товары первой необходимости нуждающимся. Также был создан фонд для поддержки пострадавшего населения. С его помощью на данный момент удалось собрать 1 млн евро.

«В соответствии с нашими обязательствами мы будем продолжать поддерживать наших 2500 российских сотрудников», — заключает Decathlon в своем заявлении.

После начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.