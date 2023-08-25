Глава испанской футбольной федерации отказался увольняться. Его раскритиковали звезды спорта

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отказался уходить со своего поста вопреки утверждениям СМИ о его отставке. Об этом сообщил El País.
На внеочередной ассамблее RFEF Рубиалес заявил, что будет «бороться до конца». Это решение осудили звезды футбола, в том числе голкиперы Икер Касильяс и Давид де Хеа, защитник Эктор Бельерин и нападающий Борха Иглесиас.
Последний заявил, что не будет выступать за сборную страны, пока Рубиалес не будет наказан за свои действия. «Я расстроен и разочарован. Как футболист и человек я не чувствую своего представительства», — написал Иглесиас.
Высший спортивный совет заявил, что будет требовать отставки Рубиалеса за «очень серьезное правонарушение». Президенты региональных федераций футбола Ла-Риохи, Страны Басков, Кантабрии и Валенсии ушли со своих постов в знак протеста после сохранения Рубиалесом его должности.
Против главы RFEF также выступили Женская футбольная лига, Ассоциация испанских футболистов (AFE), участницы женской сборной Испании по футболу, клубы «Реал Мадрид», «Депортиво Алавес» и «Расинг Сантандер», исполняющий обязанности министра культуры и спорта Микель Исета и представители авиакомпании Iberia.
Кроме того, прокуратура Мадрида передала в Национальный суд жалобы на Рубиалеса. Действия президента RFEF оценят на соответствие статье о сексуализированном насилии.
После победы испанских спортсменок на чемпионате мира по футболу Луис Рубиалес на радостях поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо. Журналисты и болельщики раскритиковали этот поступок. Рубиалесу пришлось извиниться.
«Конечно, я совершил ошибку. Должен признать это. Я сделал это в момент нахлынувших эмоций, без каких‑либо злых намерений; то, что произошло, произошло спонтанно», — сказал он.
Сама Дженнифер Эрмосо отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.