Глава испанской футбольной федерации отказался увольняться. Его раскритиковали звезды спорта

«То, что происходит, — это настоящий позор. Начиная с представления нашей страны с такой вульгарностью и искажения заявлений жертвы и заканчивая тем, что у него хватило смелости обвинить ее в том, что она подверглась абьюзу, — это факты, которые нельзя оставлять безнаказанными. Футбол — социальный инструмент для продвижения вперед и прогресса, мачизму не должно быть места в этой системе».

Эктор Бельерин Футболист