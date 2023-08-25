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Глава испанской футбольной федерации отказался увольняться. Его раскритиковали звезды спорта

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:58

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отказался уходить со своего поста вопреки утверждениям СМИ о его отставке. Об этом сообщил El País.

На внеочередной ассамблее RFEF Рубиалес заявил, что будет «бороться до конца». Это решение осудили звезды футбола, в том числе голкиперы Икер Касильяс и Давид де Хеа, защитник Эктор Бельерин и нападающий Борха Иглесиас.

Последний заявил, что не будет выступать за сборную страны, пока Рубиалес не будет наказан за свои действия. «Я расстроен и разочарован. Как футболист и человек я не чувствую своего представительства», — написал Иглесиас.

Касильяс отметил, что ему стыдно за Рубиалеса, а де Хеа признался, что у него «из ушей идет кровь» от высказывания главы RFEF. Бельерин назвал поведение Рубиалеса позором, а самого его — нарциссом.

«То, что происходит, — это настоящий позор. Начиная с представления нашей страны с такой вульгарностью и искажения заявлений жертвы и заканчивая тем, что у него хватило смелости обвинить ее в том, что она подверглась абьюзу, — это факты, которые нельзя оставлять безнаказанными. Футбол — социальный инструмент для продвижения вперед и прогресса, мачизму не должно быть места в этой системе».
Эктор Бельерин
Футболист

Высший спортивный совет заявил, что будет требовать отставки Рубиалеса за «очень серьезное правонарушение». Президенты региональных федераций футбола Ла-Риохи, Страны Басков, Кантабрии и Валенсии ушли со своих постов в знак протеста после сохранения Рубиалесом его должности.

Против главы RFEF также выступили Женская футбольная лига, Ассоциация испанских футболистов (AFE), участницы женской сборной Испании по футболу, клубы «Реал Мадрид», «Депортиво Алавес» и «Расинг Сантандер», исполняющий обязанности министра культуры и спорта Микель Исета и представители авиакомпании Iberia.

Кроме того, прокуратура Мадрида передала в Национальный суд жалобы на Рубиалеса. Действия президента RFEF оценят на соответствие статье о сексуализированном насилии.

После победы испанских спортсменок на чемпионате мира по футболу Луис Рубиалес на радостях поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо. Журналисты и болельщики раскритиковали этот поступок. Рубиалесу пришлось извиниться.

«Конечно, я совершил ошибку. Должен признать это. Я сделал это в момент нахлынувших эмоций, без каких‑либо злых намерений; то, что произошло, произошло спонтанно», — сказал он.

Сама Дженнифер Эрмосо отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.

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Эктор БельеринЛуис РубиалесБорха ИглесиасДженнифер Эрмосо
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