Реклама
Новости

Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра. Один из них забрался на самую вершину

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Экоактивисты движения Dernière Rénovation («Последняя реновация») облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже. Один из них забрался на вершину конструкции и начал выливать краску из бутылки.

Другие участники акции бросали в пирамиду шарики с краской, стоя внизу. Полиция задержала активистов и отправила в участки. В соцсетях движения появилось видео с обливанием.

В 2022 году активистка Dernière Rénovation вышла на корт во время полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису и привязала себя за шею к сетке перегородки. На ее футболке было указано: «У нас осталось 1028 дней». В другой день сторонники организации прервали велогонку «Тур де Франс», приклеив себя к дорожному полотну. «У нас осталось 989 дней», — говорилось на их футболках.

Осенью 2022-го активист Dernière Rénovation забрался на крышу Пантеона — усыпальницы выдающихся людей Франции — в центре Парижа, привязал себя к флагу и приспустил его. Цель всех акций — обозначить протест против государственной политики в сфере экологии.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»