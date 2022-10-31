В Париже экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

3 июня активистка Dernière Rénovation вышла на корт во время полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису и привязала себя за шею к сетке перегородки. На ее футболке было указано: «У нас осталось 1028 дней». 12 июля сторонники организации прервали велогонку «Тур де Франс», приклеив себя к дорожному полотну. «У нас осталось 989 дней», — говорилось на их футболках.