В Париже экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

Активист движения Dernière Rénovation забрался на крышу Пантеона — усыпальницы выдающихся людей Франции — в центре Парижа, привязал себя к флагу и приспустил его. О происходящем сообщают местные СМИ.
Цель акции — обозначить протест против государственной политики в сфере экологии. Известно, что имя активиста — Саша. Не сообщается, настоящее оно или же псевдоним. На футболку участника акции была нанесена надпись «У нас осталось 876 дней».
В своем заявлении Dernière Rénovation указали: «Этот символ [флаг на крыше Пантеона] был выбран, чтобы подчеркнуть всю важность и опасность, с которой сталкивается французское население в тот момент, когда правительство не принимает никаких серьезных мер по борьбе с глобальным потеплением».
«Больше нет никаких научных сомнений в роковой и беспрецедентной природе того, что нас ждет, если мы не будем действовать. Неоднократные метеорологические катаклизмы, превращение ранее обитаемых территорий в непригодные для жизни, нехватка воды и еды», — добавили они.
3 июня активистка Dernière Rénovation вышла на корт во время полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису и привязала себя за шею к сетке перегородки. На ее футболке было указано: «У нас осталось 1028 дней». 12 июля сторонники организации прервали велогонку «Тур де Франс», приклеив себя к дорожному полотну. «У нас осталось 989 дней», — говорилось на их футболках.