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«У нас осталось 1028 дней»: экоактивистка приковала себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:47

22-летняя активистка международного движения по борьбе с глобальным потеплением Ализе выбежала на корт и приковала себя к сетке за шею во время полуфинального теннисного матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем. Об этом сообщает Reuters.

Девушка была одета в белую футболку, с двух сторон которой написано «У нас осталось 1028 дней». Ее послание было отсылкой на доклад ООН об изменении климата. В нем организация предлагает ограничить глобальное потепление 1,5°С не позднее 2025 года и сократить выбросы в атмосферу на 43% к 2030 году.

«Мы живем в 2022 году, и пора взглянуть правде в глаза: мир, который нам оставляют политики, — это мир, в котором „Ролан Гаррос“ больше не сможет существовать. Сегодня я вышла на корт, потому что больше не могу рисковать и ничего не делать перед лицом климатической чрезвычайной ситуации»
Ализе

После инцидента на сайте организации Dernière Rénovation появилось сообщение от активистов. «Отсчет начался 28 марта 2022 года. Франция была осуждена собственными судами за бездействие в отношении климата. Будущее этой страны буквально разрушено. Тратить время — значит погибнуть», — сказано в нем.

Бывший советник правительства Великобритании Дэвид Кинг подчеркнул, что ближайшие три-четыре года определят будущее человеческой расы.

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