«У нас осталось 1028 дней»: экоактивистка приковала себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»

22-летняя активистка международного движения по борьбе с глобальным потеплением Ализе выбежала на корт и приковала себя к сетке за шею во время полуфинального теннисного матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем. Об этом сообщает Reuters.

Девушка была одета в белую футболку, с двух сторон которой написано «У нас осталось 1028 дней». Ее послание было отсылкой на доклад ООН об изменении климата. В нем организация предлагает ограничить глобальное потепление 1,5°С не позднее 2025 года и сократить выбросы в атмосферу на 43% к 2030 году.