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Экоактивисты прервали этап «Тур де Франс». Они приклеили себя к асфальту на трассе

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

Группа экоактивистов прервала этап велосипедной гонки «Тур де Франс». Они помешали движению спортсменов, приклеив себя к асфальту на трассе. Об этом сообщили Sporza и L’Equipe.

Протестующие намазали руки клеем и сковали себя наручниками, чтобы обратить внимание на проблему климатического кризиса. Всего в акции приняли участие около 20 человек, часть из них использовали дымовые шашки.

Активисты представляли организацию Dernière Rénovation — она выступает за преобразование энергетической индустрии и сокращение вредных выбросов. Участники акции были одеты в футболки с надписью «У нас осталось 989 дней».

Гонку пришлось прервать за 35 км до финиша. Лидером в это время был итальянский спортсмен Альберто Беттиоль. Через некоторое время этап «Тур де Франс» продолжили, его победителем в итоге стал датчанин Магнус Корт Нильсен.

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