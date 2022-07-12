Экоактивисты прервали этап «Тур де Франс». Они приклеили себя к асфальту на трассе

Группа экоактивистов прервала этап велосипедной гонки «Тур де Франс». Они помешали движению спортсменов, приклеив себя к асфальту на трассе. Об этом сообщили Sporza и L’Equipe.
Протестующие намазали руки клеем и сковали себя наручниками, чтобы обратить внимание на проблему климатического кризиса. Всего в акции приняли участие около 20 человек, часть из них использовали дымовые шашки.
Активисты представляли организацию Dernière Rénovation — она выступает за преобразование энергетической индустрии и сокращение вредных выбросов. Участники акции были одеты в футболки с надписью «У нас осталось 989 дней».
Гонку пришлось прервать за 35 км до финиша. Лидером в это время был итальянский спортсмен Альберто Беттиоль. Через некоторое время этап «Тур де Франс» продолжили, его победителем в итоге стал датчанин Магнус Корт Нильсен.